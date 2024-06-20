«شكراً لعطائك» يسعد 100 طفل في العيد

المصدر: دبي - البيان

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نظم فريق «شكراً لعطائك» التطوعي، بالتعاون مع مؤسسة الاتحاد الخيرية وجهات خيرية أخرى، مهرجان «صناعة فرحة عيد» في موسمه الثالث، ليمنح الأطفال الأيتام لحظات من الفرح والسرور خلال عيد الأضحى المبارك، وقد أضاءت البسمة وجوه 100 طفل، وهم يتفاعلون مع أنشطة المهرجان الممتعة، حيث امتلأت الأجواء بروح الحب والإيجابية.

كان المهرجان فرصة لزرع الأمل في قلوب الأيتام، ولإشعارهم بأنهم جزء من مجتمع يهتم بهم ويحتضنهم. من خلال الألعاب والأنشطة الترفيهية، شهد الأطفال يوماً لا ينسى مليئاً بالضحك والمرح، مما أسهم في تعزيز ثقتهم بأنفسهم وإشعارهم بالسعادة.

يعد المهرجان جزءاً من سلسلة مبادرات مؤسسة الاتحاد الخيرية، التي تسعى دائماً لتعزيز الترابط المجتمعي، ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، من خلال التعاون مع مختلف الجهات، تعمل المؤسسة على تطوير واستدامة العمل الخيري، لضمان أن تصل لمسات الفرح إلى قلوب من هم بأمس الحاجة إليها، وأن يبقى الأمل حياً في نفوس الأيتام وذوي الدخل المحدود والمحتاجين.

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