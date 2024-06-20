مركز رائد لـ «الياه سات» بين الشركات العشر الأكثر استدامةً في المنطقة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات)، المزود الرائد لحلول الأقمار الاصطناعية في الدولة، عن تصنيفها ضمن الشركات العشر الأكثر استدامةً في الشرق الأوسط، وفقاً لنتائج مؤشر S&P Global ESG، وحلت سادسةً على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وثالثةً محلياً.

يقيّم مؤشر S&P Global ESG، أداء الاستدامة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية وحوكمة الشركات لدى أكبر الشركات في العالم. ويعزز تحقيق الياه سات لهذه المرتبة المتقدمة بين أكثر من 250 شركة، تم تقييمها في الشرق الأوسط، سمعتها القوية كشركة رائدة محلياً وإقليمياً وعالمياً في مجال الاستدامة.

تلتزم الياه سات بدمج وتعزيز مبادئ البيئة والمسؤولية الاجتماعية، وحوكمة الشركات في جميع عملياتها التجارية، وسلسلة القيمة لديها، ما يُحدث أثراً إيجابياً في المجتمع والبيئة. وقامت الشركة بتطوير إطار الاستدامة الخاص بها في عام 2022، والذي يتماشى مع أولويات الاستدامة الوطنية والإقليمية والعالمية، إلى جانب استراتيجية نمو أعمالها.

وقال علي الهاشمي الرئيس التنفيذي للمجموعة: «يعد هذا التصنيف بمثابة اعتراف بالجهود التي قامت بها الشركة منذ طرحها للاكتتاب العام في 2021، لتبنّي إطار عمل متميز وقوي للاستدامة المتوافقة مع أفضل المعايير العالمية، حاضرة بقوة في صميم طريقة عملنا وإدارة أعمالنا»، مضيفاً «يعتبر هذا النهج مفيداً للبيئة والمجتمعات التي نخدمها، وهذا ما عزز مركزنا كشركة أكثر كفاءةً وإنتاجيةً».

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