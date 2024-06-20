«إقامة دبي» تعرف المتعاملين بخدماتها

المصدر: دبي - البيان

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تواصل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي تنظيم حملة «من أجلكم نحن هنا»، لتعزيز وعي المتعاملين وتعريفهم بحزمة من الخدمات، التي تقدمها وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وذلك خلال الفترة من 24 - 28 يونيو الجاري في وافي مول.

وتشمل الحملة خدمات نوعية تسعى إلى تلبية احتياجات المتعاملين، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من المسابقات، التي تتيح للجمهور فرصة للفوز بجوائز قيمة وتخصيص زاوية للرسم للأطفال والأنشطة التفاعلية، كما ستشهد الحملة حضور شخصيات سالم وسلامة المحبوبة لدى الصغار والكبار، مما يضيف جواً من المرح والتفاعل.

وأكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أنها تهدف من خلال هذه الحملة إلى تعزيز التواصل المباشر مع المتعاملين، وتوعيتهم بالخدمات المتنوعة التي نقدمها، إيماناً منها بأهمية الحفاظ على الاتصال المباشر مع الجمهور، والتزاماً منها بتقديم أفضل الخدمات، وفق أعلى المعايير العالمية، وذلك خلال مساعيها لتحقيق متطلبات المتعاملين، وتعزيز جودة الحياة لديهم ورفع مستوى رضاهم وسعادتهم.

وتتضمن حزمة الخدمات، التي تستعرضها الحملة كل من شبكة مجتمع متعاملي إقامة دبي، وخدمات أذونات الدخول والإقامة الذهبية، والاتصال المرئي، وشؤون قطاع الهوية والجنسية، وتثبيت الإقامة، وخدمة الاستشارات القانونية، حيث تقوم إقامة دبي بتوفير شرح تفصيلي عن هذه الخدمات، وآليات التقدم لإحداها بسرعة وسلاسة.

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