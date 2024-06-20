شرطة دبي تشارك 6000 عامل فرحتهم بعيد الأضحى

المصدر: دبي - البيان

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نظمت القيادة العامة لشرطة دبي حزمة من الفعاليات في منطقة نزل بجبل علي بمناسبة عيد الأضحى المبارك تحت شعار «نحتفل بالعيد معاً» شارك خلالها 6000 عامل.

وتضمنت الفعاليات التي نظمها كل من مجلس الروح الإيجابية ومركز شرطة جبل علي ومجلس مديري مراكز الشرطة ولجنة تأمين الفعاليات بدبي، عدداً من الأنشطة والبطولات الرياضية في الكريكت وشد الحبل ومحاضرات توعوية حول حقوق العمال، وإجراءات السلامة المرورية، وخدمات الاتصال للحالات الطارئة 999 وللحالات غير الطارئة 901، إلى جانب عروض الدوريات الأمنية الفارهة والفرقة الموسيقية.

جهود توعوية

وأكد العميد محمد عبدالله المري، نائب مدير مركز شرطة جبل علي، أن الفعاليات المتنوعة خلال فترة إجازة العيد لفئة العمال، تدعم الجهود التوعوية والمجتمعية لشرطة دبي لمختلف فئات المجتمع، وتعزز التواصل بينهم وبين شرطة دبي.

وأوضح أن الفعاليات تضمنت فقرات رياضية، ومسابقات ثقافية وتوعوية، ومحاضرات للتعريف بخدمات شرطة دبي المتنوعة التي تُمكن الأفراد من الحصول على مختلف الخدمات بطريقة ذكية عبر تطبيق الهاتف الذكي، ومركز الشرطة الذكي «SPS».

من جانبها، أوضحت فاطمة بوحجير، رئيسة مجلس الروح الإيجابية، أن المبادرة تساهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان والتواصل المجتمعي مع شرائح المجتمع كافة.

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