حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد دبي تمضي بثبات نحو تحقيق الأهداف الطموحة لأجندة D33 الاقتصادية

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم "الأربعاء"، أنه برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تمضي دبي بثبات نحو تحقيق الأهداف الطموحة لأجندة D33 الاقتصادية.

قال سموه على منصة "إكس": "حضرت جانباً من فعالية مجلس دبي التي نظمتها دائرة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع غرف دبي في قصر البحر والتي جمعت أكثر من 200 من المسؤولين ورجال الأعمال وصناع القرار ورواد الأعمال ... برؤية وتوجيهات محمد بن راشد، تمضي دبي بثبات نحو تحقيق الأهداف الطموحة لأجندة D33 الاقتصادية، وما يسجله اقتصاد الإمارة من مستويات أداء متقدمة في مختلف القطاعات هو نتيجة جهود متفانية من مختلف فرق العمل وشراكات واسعة مع القطاع الخاص ورواد الأعمال."

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