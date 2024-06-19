الدكتور ثومبي محي الدين يحصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة مانجالور

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تفخر مجموعة ثومبي بالإعلان عن حصول مؤسسها ورئيسها ، الدكتور ثومبي محي الدين ، على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة مانجالور في الدعوة السنوية الـ 42 في يونيو 2024. ويحتفي هذا التكريم بمساهمات الدكتور محي الدين الاستثنائية في الأعمال والرعاية الصحية والتعليم ، مما يعزز إرثه كقائد ذو رؤية في هذه المجالات.

الدكتور محي الدين ، المولود في 23 مارس 1957 ، في مانجالور ، الهند ، هو رجل أعمال من الجيل الثالث قام بتوسيع أعمال عائلته إلى تكتل عالمي. تحت قيادته ، نمت مجموعة ثومبي ، ومقرها في مركز دبي المالي العالمي ، لتصبح كيانا متنوعا يضم 20 قطاعا ويعمل بها أكثر من 3000 شخص في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد اعترفت فوربس الشرق الأوسط بأنه واحد من " كبار قادة الأعمال الهنود في العالم العربي."

بالإضافة إلى إنجازاته التجارية ، يعد الدكتور محي الدين شخصية مؤثرة في مختلف المنظمات. وهو الراعي الرئيسي لجمعية عجمان الهندية ، ومجلس الأعمال الهندي في عجمان ، وجمعية بيري في دبي ، وكارناتاكا سانغا في الشارقة. على الصعيد الدولي ، يشغل منصب رئيس منطقة الإمارات العربية المتحدة في الاتحاد الآسيوي للمستشفيات ، وهو عضو في كل من الاتحاد الدولي للمستشفيات في فرنسا والرابطة الدولية لرؤساء الجامعات.

أكسبته مهنة الدكتور محي الدين اللامعة العديد من الجوائز. في عام 2022 ، حصل على جائزة فيشوا مانيا من مهراجا ميسور.وقد تم تكريم قيادته بجائزة' القائد العالمي 2023 'في جوائز التميز الهندية الخليجية وجائزة' كارناتاكا راتنا الخليجية 2023 ، مما يؤكد تأثيره على الرعاية الصحية والتعليم وحصل على المرتبة الأولى من ولاية كارناتاكا للحصول على هذه الجائزة.

الدكتور محي الدين يُمثل بالهندي الوحيد لامتلاك وتشغيل أكبر جامعة طبية خاصة خارج الهند. تستمر قيادته في إلهام نمو مجموعة ثومبي ، مدفوعا بالالتزام بالابتكار والتميز ورفاهية المجتمع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز