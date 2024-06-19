رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جنوب إفريقيا بمناسبة إعادة انتخابه

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة سيريل راما فوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى فخامة سيريل راما فوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا.

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