رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بشأن تشكيل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي

المصدر: البيان

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أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بشأن تشكيل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي وتعيين معالي عبدالله بن بيه رئيساً له.

مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي برئاسة معالي عبدالله بن بيه

تضم عضوية المجلس:

-سعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي نائباً للرئيس

-سعادة الدكتور خليفة مبارك الظاهري

-الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد

-سعادة جمال سالم الطريفي

-سعادة الدكتور إبراهيم عبيد علي آل علي

-سعادة المستشار عبد الرحمن علي حميد الشامسي

-الدكتور أحمد إبراهيم الطنيجي

-الدكتورة فاطمة سيف الدهماني



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