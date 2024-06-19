تجربة الإمارات التنموية ريادة عالمية في الإدارة والتخطيط الاستباقي

المصدر: دبي - وائل نعيم

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تعد تجربة حكومة الإمارات التنموية تجربة متفردة عالمياً، ونموذجاً يحتذى في الإدارة والتخطيط الاستباقي القائم على الابتكار والإبداع، فعلى مدار العقود القليلة الماضية، تمكنت الإمارات من تحقيق نقلة نوعية في مسيرتها التنموية، ما جعلها تتبوأ مكانة مرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، إذ اتبعت حكومتها استراتيجيات تنموية شاملة ركزت على التنوع الاقتصادي، والابتكار، والاستدامة، والاستثمار في أبناء الوطن الذي يعد قاعدة الانطلاق لتحقيق الأهداف المنشودة، بالتوازي مع التركيز على التعليم باعتبار أن الاستثمار في رأس المال البشري هو العنصر الأهم على المدى الطويل لتحقيق رؤية وتطلعات الدولة، والتي انعكست بشكل واضح على أدائها في المؤشرات التنافسية العالمية وتصدرها العديد من المراكز العالمية في تلك المؤشرات.

سياسات تنموية

يعتبر نهج القيادة الرشيدة حجر الأساس في تكامل الخطط وتعزيز الرؤية الموحدة في مسيرة التميز نحو تحقيق مئوية الإمارات 2071، فمن خلال هذه الرؤية تصبو الدولة إلى المستقبل المنشود الذي يلبي تطلعات أبناء الإمارات، ومنذ تأسيسها، تبنت دولة الإمارات رؤية استراتيجية تستند إلى خطط خمسية وعشرية تتضمن أهدافاً واضحة لتحقيق التنمية المستدامة، وأرست مبادئ الشفافية والمساءلة، وتشمل هذه السياسات: تنويع الاقتصاد للحد من الاعتماد على النفط، حيث ركزت الإمارات على تطوير قطاعات أخرى مثل السياحة، الطيران، الخدمات المالية، والتكنولوجيا، والابتكار والتكنولوجيا، إذ أطلقت الإمارات مبادرات عدة لتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، من ضمنها إنشاء مدينة دبي للإنترنت ومركز محمد بن راشد للابتكار، كذلك التعليم والتدريب عبر استثمار كبير في التعليم وتطوير الموارد البشرية من خلال تأسيس جامعات ومراكز تدريب عالمية، كما ركزت الحكومة على تطوير بنية تحتية عالمية المستوى تشمل مطارات، موانئ، وشبكات نقل حديثة.

تصفير البيروقراطية

وحرصاً من حكومة الإمارات على تعزيز العمل الحكومي والارتقاء بالخدمات، أطلقت برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» في مرحلة جديدة للعمل الحكومي، بما يرتقي بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية في دولة الإمارات، إذ يسعى هذا البرنامج إلى تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية. وتم توجيه الوزارات والجهات الحكومية بالتطبيق الفوري للبرنامج بإلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي وخفض ما لا يقل عن 50% من المدد الزمنية للإجراءات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية خلال عام، وسيتم تقييم نتائج العمل والاحتفاء بأفضل الإنجازات بنهاية عام 2024.

التفوق الرقمي

ووضعت حكومة دولة الإمارات التفوق الرقمي الحكومي في صلب أولوياتها خلال الفترة المقبلة، تماشياً مع رؤية «نحن الإمارات 2031»، حيث تعمل على بناء المفاهيم والنماذج الحكومية المتجددة واعتماد أدوات التغيير لتحقيق التحولات الكبرى وتستخدم أحدث التكنولوجيا وتقوم بتصميم سياسات مرنة ومتجددة قابلة للتطبيق على المستوى الإنساني والاقتصادي لتعزز تنافسية الدولة عالمياً.

وبحسب تقرير التحول الرقمي الحكومي 2023 الذي أعلنته أخيراً اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي في الإمارات تصدرت دولة الإمارات التصنيف العالمي في مؤشرات حكومية مهمة عدة، حيث احتلت المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الخدمات الحكومية والخدمات الحكومية المتمحورة حول الإنسان، كما احتلت المرتبة الأولى في مجال المشاركة العامة والمشتريات الحكومية لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة، وعلى صعيد التحول الرقمي الحكومي، احتلت الإمارات المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر نضج التحول الرقمي الحكومي، حيث عملت على تطوير استخدام التكنولوجيا الحديثة والرقمنة في تقديم الخدمات وتحسين كفاءة العمل الحكومي.

وخلال العام المنصرم باتت 99 % نسبة التحول الرقمي في الخدمات الحكومية و1745 إجمالي عدد الخدمات الرقمية.

ولم يكن النجاح الذي حققته حكومة الإمارات في مجال التحول الرقمي الحكومي ليتحقق لولا سلسلة من المبادرات والاستراتيجيات التي تم وضعها وتنفيذها من أجل هذه الغاية، لعل من أبرزها، الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025، استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية 2025-2021، استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 السياسات الوطنية للأمن السيبراني وذات العلاقة بالتحول الرقمي، واستراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021 بلوك تشين، واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، وغيرها من المبادرات المدروسة، والموجهة على نحو دقيق للارتقاء بمستوى الحياة وتحسين حياة الأفراد في دولة الإمارات.

انعكست سياسات حكومة الإمارات بشكل إيجابي على تصنيف الإمارات في المؤشرات التنافسية العالمية، حيث إن هذه الاستراتيجيات والسياسات أدت إلى تحقيق نتائج ملموسة، ففي عام 2023، صنفت الإمارات كواحدة من أكثر الاقتصادات تنافسية على مستوى العالم، حيث جاءت في المرتبة التاسعة في تقرير التنافسية العالمي. كما حصلت على المركز الأول عالمياً في جودة الطرق، والثانية في جودة البنية التحتية للنقل الجوي.

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