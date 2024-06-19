المنصوري: محطة للانطلاق إلى قمم أخرى

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، إن إنجازات الدولة تتجدد كوننا لا ننتظر المستقبل، بل نصنعه، وإن إنجاز الأمس هو دعوة لنتحدى أنفسنا، لذلك نرى الإمارات اليوم تتصدر العشر الأوائل ضمن أحد أهم تقارير القوة التنافسية للدول، حيث تفوقت الإمارات على ذاتها وصدارة دول العالم ضمن تقرير التنافسية العالمي 2024.

وأضاف: هذه الإنجازات ثمرة الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة وهذه المرتبة التنافسية العالمية التي نلناها بجدارة تضع على عاتقنا جميعاً مسؤولية تسخير قدراتنا وقدرات جهاتنا لنكون جزءاً من المحطة المقبلة لإنجازات الدولة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز