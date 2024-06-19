مركز شرطة ند الشبا يحقق نتائج متقدمة في كافة العمليات الشرطية والأمنية

المصدر: دبي - البيان

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أكد اللواء علي غانم، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، أن فريق عمل مركز شرطة ند الشبا حقق نتائج متقدمة في الأداء والكفاءة في كافة العمليات الشرطية والأمنية التي ينفذها المركز في منطقة الاختصاص، كما شهد المركز تطوراً لافتاً في مستوى البرامج والأنظمة المطبقة والأفكار النوعية التي تعزز من الأمن والأمان.

جاء ذلك خلال اطلاع اللواء علي غانم على سير العمل في مركز شرطة الرفاعة ضمن برنامج التفتيش العام على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء دكتور طارق تهلك، مدير مركز شرطة نايف رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، والعقيد محمد عبيد سعيد بن حميدان، مدير مركز شرطة ند الشبا، والعقيد أحمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش بالوكالة، والعقيد بدر بوسمرة، مدير إدارة التقييم والتميز المؤسسي في الإدارة العامة للتميز والريادة، والمقدم فيصل صقر المري، نائب مدير مركز شرطة ند الشبا، والمقدم الدكتور سيف القايدي، مدير مكتب التطوير المؤسسي لقطاع البحث الجنائي، وعدد من الضباط.

وتفقد اللواء علي غانم الطابور العام، ثم قام بجولة تضمنت المباني والمرافق التابعة للمركز مثل الثكنات والمرافق الرياضية والقاعات، واطلع على جاهزية الدوريات الأمنية والمركبات والمعدات المستخدمة والأنظمة المطبقة فيها.

واستمع اللواء علي غانم، لشرح يوضح دور قسم المراقبة الذكية وأهم الإنجازات التي حققها، والبرامج والأنظمة المطبقة ودورها في تعزيز واستدامة الشعور بالأمن والأمان، ونظام غرف العمليات المركزية، والورش التوعية في مجال التقنيات الذكية وأمن المعلومات، ودور القسم والمركز في نقل التجارب والممارسات الناجحة في مجال التأمين للإدارات التخصصية في شرطة دبي.

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