«كهرباء دبي» تصقل مهارات 21 مواطناً في التميز والتقييم المؤسسي

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت هيئة كهرباء ومياه دبي، بنجاح الدورة الثالثة من برنامج «بناء القدرات» لتأهيل خبراء الريادة والتميز من الكفاءات الوطنية في مستوى القيادة المتوسطة العاملة في المجالات الفنية المتخصصة في الهيئة، وتطوير مهاراتهم في المجالات ذات العلاقة بالتميز المؤسسي وعمليات التقييم.

وشارك في الدورة الثالثة من البرنامج المكثف 21 متدرباً من مختلف قطاعات الهيئة، تحت إشراف نخبة من الخبراء في مجال التميز المؤسسي والمتخصصين في مجالات عمل الهيئة الرئيسية الفنية والإدارية، حيث بلغت نسبة رضا المتدربين عن البرنامج 97 %.

ويدعم البرنامج دور خريجي البرنامج في تطوير قطاعاتهم، اعتماداً على المعايير المحدثة لمنظومة التميز الحكومي ومتطلبات برنامج دبي للتميز الحكومي، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وباستخدام أدوات التقييم والتحسين المستمر.

وتضمن البرنامج زيارات ميدانية وتدريباً عملياً على محاكاة عمليات التقييم وإعداد التقارير التقييمية، بالاعتماد على الخبرات المتراكمة لقيادات الهيئة في مجال التميز والتطوير المؤسسي وعمليات التقييم، إلى جانب الخبراء من الموارد البشرية الداخلية للهيئة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تمثل الرؤية السديدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حجر أساس التميز في دبي، وعماد ترسيخ ثقافة التميز المستدام بسواعد أبناء وبنات الإمارات، لتعزيز جاهزيتنا للمستقبل والارتقاء بحياة الناس وتعزيز سعادتهم، ومواصلة الانتقال بالعمل الحكومي إلى مستويات متقدمة في مصاف الأفضل عالمياً، وترسيخ تنافسية دبي».

وتابع معاليه: «نؤمن في الهيئة أن التميز قيمة أساسية وأن ثروتنا الحقيقية هي الإنسان».

من جهته، قال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي: «لقد أضحت الهيئة معياراً للنضج المؤسسي في مجال التميز، ونعتمد التميز والريادة ممارسة يومية تدفعنا للوصول إلى آفاق أوسع من التطوير والنمو والازدهار، وإرساء معايير جديدة في العمل الحكومي وإسعاد كافة المعنيين».

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