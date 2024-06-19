«قانونية دبي» تحافظ على متطلبات تجديد 5 شهادات آيزو

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حافظت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، على استمرارية استحقاقها لشهادات مطابقة متطلبات ومعايير خمس من مواصفات الآيزو الدولية في أنظمة إدارة كل من الجودة (9001:2015)، والمخاطر (31000:2018)، واستمرارية الأعمال (22301:2019)، وأمن المعلومات (27001:2013)، وخدمات تقنية المعلومات (20000-1:2018)، بما يتوافق مع الاستراتيجيات المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن.

جاء ذلك ضمن الجهود المبذولة للدائرة في تبني أفضل الممارسات التي تعزز التزامها المستمر، وذلك بتحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في الأداء المؤسسي.

وأكد الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام الدائرة، أن الالتزام المؤسسي بتطبيق معايير المواصفات الدولية في مختلف أنظمة وسياسات العمل بالدائرة، هو أحد الأسس التي تقوم عليها مقومات التطوير المستمر في منظومات العمل، بما يسهم في تحقيق أعلى مستوى من الأداء والفاعلية، سواء في العمليات التشغيلية الداخلية، أو في تقديم الخدمات القانونية في سعيها المستمر لتحقيق التميز والريادة في العمل القانوني الحكومي.

وأوضح بالهول، أن اجتياز متطلبات تجديد شهادات الآيزو الخمس بعد خضوع الدائرة لعملية تقييم شاملة، إنما يعكس التزامها تجاه متعامليها في ضمان استمرارية حصولهم على الخدمة بجودة وفعالية في مختلف الظروف، ويؤكد كذلك فاعلية استراتيجياتها وخططها الاستباقية في إدارة وتحديد وتقييم المخاطر بالشكل الذي يعزز من مرونتها المؤسسية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز