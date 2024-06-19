«الإمارات للمحاسبة» يشارك في قمة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في البرازيل

المصدر: برازيليا - وام

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شارك وفد من جهاز الإمارات للمحاسبة برئاسة حميد عبيد أبوشبص، رئيس الجهاز، في النسخة الثالثة من قمة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (SAI20)، ضمن مجموعة العشرين برئاسة البرازيل والتي عقدت خلال الفترة من 17 إلى 18 يونيو الجاري.

وناقشت القمة التي استضافت البرازيل فعالياتها، سبل تعزيز التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، مع التركيز على الأهداف المشتركة، وسبل الرقابة على المبادرات والمشاريع المتعلقة بالتنمية المستدامة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتقدم العالمي.

واستعرض وفد جهاز الإمارات للمحاسبة خلال القمة، جهود الدولة الكبيرة في تمويل المناخ، وتحول الطاقة، ومكافحة الجوع، والفقر. وتم تسليط الضوء على استضافة الإمارات مؤتمر الأطراف COP28، الذي جسد التزامها بالعمل البيئي والمناخي، بالإضافة إلى المبادرات الرئيسة مثل استراتيجية الهيدروجين للطاقة، وإنشاء مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم، بسعة مخططة تزيد عن 5000 ميجاوات بحلول العام 2030، ومشروع الطاقة الشمسية في الظفرة وهو أكبر محطة طاقة شمسية في العالم بسعة 2 جيجاوات، يستخدم حوالي 4 ملايين لوح شمسي لتوليد الكهرباء لقرابة 200 ألف منزل في جميع أنحاء الإمارات، ما يقلل انبعاثات الكربون بمقدار 2.4 مليون طن سنوياً.

وعلى هامش القمة، عقد حميد عبيد أبوشبص، اجتماعات جانبية مع نظرائه من دول مختلفة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة، منها الاجتماع مع برونو دانتاس رئيس محكمة الحسابات الاتحادية في البرازيل، إضافة إلى اجتماعات مع كل من بولندا، وإندونيسيا، والهند، وكوريا الجنوبية وغينيا بيساو.

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