حاكم أم القيوين يعزي في وفاة جلثم سعيد الغفلي

المصدر: أم القيوين - وام

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قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، واجب العزاء في وفاة المغفور لها جلثم سعيد مصبح بن هلال الغفلي.

وأعرب سموهما، خلال زيارتهما مجلس العزاء، بمنطقة فلج المعلا بأم القيوين، عن خالص تعازيهما ومواساتهما إلى أسرة الفقيدة وذويها، داعيين الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

عزاء

كما قدم واجب العزاء الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين.

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