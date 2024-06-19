استشاري الشارقة: دور الانعقاد القادم يركز على التنمية الاقتصادية

المصدر: الشارقة - وام

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قال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري بالشارقة، إن دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر، الذي اختتمت أعماله بمرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سلط الضوء على 3 نقاط أساسية الأولى تلمس احتياجات الأفراد من خلال برنامج تم تحديثه في هذا الفصل بشكل يتناسب وتطلعات المجلس، والثانية هي استشراف مستقبل الإمارة خلال العشرين عاماً القادمة، وأخيراً ماذا نستطيع أن نضيفه إلى العمل المؤسسي القائم حالياً.

وأوضح معاليه، أن دور الانعقاد القادم سيركز على التنمية الاقتصادية، من خلال جلسات لمناقشة سياسة الدوائر المعنية في هذا الموضوع، بجانب رصد ملاحظات الأفراد خلال فترة العطلة الصيفية ودراستها، والتي ستشكل جزءاً من برنامج عمل المجلس في الدور القادم.

ولفت معاليه إلى أن المجلس ومن خلال جلسات المناقشة والزيارات للدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة، حقق عدداً من الإنجازات الهامة، حيث تمت دراسة عدد من القوانين وإضافة بعض البنود إليها، بجانب استحداث قوانين يتم نظرها حالياً من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة.

وأضاف معاليه أنه تم إصدار مجموعة من التوصيات الخاصة بتحسين أداء بعض الدوائر، تحقيقاً للنفع العام والتفاعل مع المجتمع بشكل أكثر إيجابية.

وأشار معاليه إلى استحداث لجنة لمتابعة متطلبات وملاحظات الجمهور التي ترد للمجلس، يرأسها أمين عام المجلس الاستشاري، أحمد سعيد الجروان، وتتألف من عدد من أعضاء المجلس والأمانة العامة ومكتب رئيس المجلس، من خلال التواصل مع الدوائر والمؤسسات الحكومية لمتابعة سير إنجاز تلك الملاحظات.

وذكر أنه تم تخصيص فريق يرأسه عضو في المجلس و5 من أمانة المجلس، يتابع نتائج اجتماعات اللجان مع الدوائر وما تحقق منها وردود الأفعال، لافتاً إلى أن الفريق قام بعمل متميز.

وحول أهم القطاعات الخدمية التي يتطلع لها الجمهور، قال معالي رئيس المجلس الاستشاري بالشارقة: «موضوع الإسكان هو القطاع الأكثر اهتماماً بالنسبة للمواطنين بصفة عامة، وهو ما يمثل أكثر من 50 % من متابعاتنا، إلى جانب التخطيط العمراني، حيث يلقى هو الآخر اهتماماً واسعاً، ونحن في المجلس يتلخص دورنا في إيصال رغباتهم للدوائر المعنية بذلك».

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