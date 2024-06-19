حجاج الدولة يرمون جمرات ثاني أيام التشريق ويؤدون طواف الوداع

المصدر: منى - وام

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بدأ حجاج الدولة، أمس، رمي الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي وفرتها الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، فيما بدأ حجاج 88 دولة بالنفير من منى أمس «المتعجلين» واليوم «المتممين» أداء طواف الوداع وإتمام مناسك الحج.

‏ وحث مكتب شؤون حجاج الدولة، حجاج الدولة على مراعاة قدسية المسجد الحرام وأداء طواف الوداع بطمأنينة وخشوع والحرص على تجنب الكثافة المتوقعة.

ومن المتوقع أن تبدأ أفواج حجاج الدولة بالعودة تدريجياً إلى أرض الوطن خلال الأيام المقبلة.

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