«خيرية الشارقة» توزع 16560 أضحية داخل الدولة وخارجها

المصدر: الشارقة - وام

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وزعت جمعية الشارقة الخيرية 16560 أضحية على مستحقيها داخل الدولة وخارجها، استفاد منها أكثر من 165 ألف شخص من بينهم 29 ألفاً و600 مستفيد من المسجلين بقوائمها بمقرها الرئيس وإداراتها الفرعية بالمنطقتين الوسطى والشرقية، وما يزيد عن 135 ألف مستفيد خارج الدولة موزعين على 43 دولة.

وأوضح عبدالله سيف بن هندي رئيس اللجنة العليا لحملة عيد الأضحى بالجمعية، أن عملية توزيع لحوم أضاحي المحسنين الذين وكلوا الجمعية لتوزيعها على مستحقيها تمت بسلاسة حسب الخطة الموضوعة مسبقاً بواقع 2960 أضحية داخل الدولة و13600 أضحية خارجها.

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