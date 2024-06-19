أجواء وفعاليات العيد المميزة تجذب الزوار

المصدر: متابعة - عصام عوض وأحمد أبو الفتوح

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت الحدائق والشواطئ والمراكز التجارية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، إقبالاً لافتاً من الأسر والجاليات بالدولة، كما شهدت تنظيم العديد من العروض والفعاليات الترفيهية المميزة والتي استقطبت العائلات والأطفال.

وكثفت بلدية دبي، جهودها في توفير مرافق ترفيهية متكاملة وجاذبة، إذ شهدت حدائق دبي وشواطئها، إقبالاً على أماكن التنزه والاستمتاع بالطبيعة الخضراء، وتم تنظيم فعاليات متنوعة، وسط أجواء احتفالية تبهج الأطفال والأسر.

متابعة دورية

كما جذب شاطئا الحمرية والحيرة في الشارقة، العديد من الزوار والمصطافين في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد تجهيزات متواصلة من بلدية الحمرية والجهات المختصة، ومتابعة على مدار الساعة، حيث استقبل شاطئ الحمرية والحديقة الشاطئية بالحمرية، أعداداً من الزوار بدءاً من أول أيام عيد الأضحى المبارك، وإقبالاً واسعاً لقضاء أوقات سعيدة وممتعة.

وحرصت بلدية الحمرية، على استنفار جهودها لخدمة الزوار، وإبراز واجهة الحمرية منطقة ترفيهية وبيئة وسياحية جاذبة للجميع، وفقاً لأرقى المعايير العالمية المعمول بها، وتأهيل مرافقها لخدمة ذوي الهمم وكبار المواطنين، من حيث ملاءمتها لاستخدامهم، مع الحرص على سلامة الزوار عبر تعزيز إجراءات السلامة العامة عبر توفير منظومة متكاملة للإنقاذ البحري، وتجهيز الشاطئ ليشمل منصات للمراقبة، ومنقذين متخصصين ومجهزين بأحدث الوسائل، وتوفير طاقم مدرب وبأحدث معدات وأجهزة الإنقاذ، حرصاً على الحفاظ على سلامة مرتادي شاطئ الحمرية والحديقة الشاطئية.

وقال مبارك راشد الشامسي، مدير البلدية، إن كوادر البلدية بذلوا جهوداً كبيرة، تطبيقاً لأهداف البلدية الاستراتيجية، ومؤشرات أدائها في توفير أجواء الراحة والمتعة لزوار المنطقة، وقضاء وقت ممتع على شاطئ الحمرية، مبيناً أن فرق عمل البلدية كثفت جهودها الرقابية والتفتيشية بفرقها الميدانية بتوعيتها للجمهور، في إطار تواصلها المباشر مع الزوار للمرافق العامة، أيام العيد.

من جهة أخرى، جذب شاطئ الحيرة في الشارقة، والذي يمتد على مساحة 3.5 كيلومتر في موقع حيوي مطل على الخليج العربي بمنطقة الفشت في الشارقة، ويمتد من نادي السيدات في الشارقة وحتى عجمان، جذب الزوار من مختلف أنحاء الإمارة، ومن المناطق المجاورة في أول وثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك للاستمتاع بالعطلة، حيث يتميز الشاطئ بساحات عامة ومسارات للمشي، وممرات للدراجات الهوائية، ومناطق للتنزه، وأخرى للجلوس وتناول الوجبات والمأكولات، وتخصيص مناطق للسباحة مع وجود منقذين منتشرين على طول الشاطئ، إضافة إلى توفر أكثر من 1100 موقف للمركبات على جانبي الطريق، الأمر الذي جعله وجهة سياحية محببة للكثير من الأسر والعائلات.

وأكد زوار الشاطئ، أنه يلبي احتياجات الباحثين عن خيارات الحياة الصحية، وذلك من خلال الممشى الذي يقدم مناطق ومساحات مختلفة لممارسة رياضات المشي والجري، ومساراً مخصصاً للدراجات الهوائية، ومناطق جلوس تمتد على طول الشاطئ بأبعاد جمالية متميزة، ما جذب العديد من الزوار للاستمتاع بالطبيعة وجماليات المكان وسط إجراءات وتدابير احترازية، كما بينوا أنه يسهم في تعزيز مكانة الشارقة كواحدة من أبرز الوجهات السياحية الصديقة للعائلة والبيئة.

وجهات مفتوحة

وشهدت شواطئ وحدائق إمارة رأس الخيمة إقبالاً كبيراً من الزوار خلال عيد الأضحى المبارك، إذ توافدت الأسر لقضاء أوقات جميلة والاستمتاع بالأجواء الشاطئية والألعاب الترفيهية بالحدائق، حيث تمثل الوجهات المفتوحة فرصة مثالية لعشاق الرياضات المختلفة في ظل المساحات الشاسعة التي توفرها، إلى جانب الملاعب الرياضية التي تتيح لهم ممارسة رياضة المشي والكرة الطائرة والقدم، إضافة إلى الألعاب الترفيهية التي تجتذب الأطفال، الأمر الذي جعلها وجهة لدعم السياحة الداخلية.

وواصل المواطنون والمقيمون، احتفالاتهم بعيد الأضحى المبارك، وسط أجواء البهجة والفرح، في الهواء الطلق وخاصة خلال الفترة المسائية، حيث توجهت الكثير من العائلات إلى الحدائق والشواطئ. واستقطبت الأجواء المفتوحة عدداً كبيراً من الأسر من مختلف الأعمار، في ظل وجود الكثير من الفعاليات بجميع الحدائق التي أضفت تنوعاً جميلاً على المكان، ومارس معظم المحتفلين هواياتهم الخاصة، كالسباحة والاسترخاء والمشي، في حين تشكلت حلقات صغيرة من العائلات والأصدقاء ابتهاجاً بالعيد.

إقبال لافت

وشهدت المراكز التجارية، إقبالاً لافتاً من الجمهور لقضاء عطلة العيد بصحبة الأهل والأصدقاء، والاستمتاع بالعروض الفنية والموسيقية التي قدمتها المراكز، وحافظت قمة جبل جيس، على مكانتها بين الوجهات السياحية والمعالم الطبيعية الأكثر جذباً للزوار والمتنزهين في الأعياد والعطلات والمناسبات العامة، في ظل ما تقدمه من خدمات وألعاب تجمع بين المغامرة والترفيه، إضافة لمنصة المشاهدة على ارتفاع 1250 متراً فوق مستوى سطح البحر، وتعد الوجهة الأولى لكل من يبحث عن الهدوء ويرغب في الاسترخاء وتأمل الطبيعة بأبهى صورها.

ويضم متنزه منصة المشاهدة جبل جيس 7 طوابق للمشاهدة و12 منظاراً تمكنك من رؤية مناظر ساحرة للخليج العربي ووديان جبال الحجر، ومشاهدة الطيور النادرة بأنواعها، إلى جانب مجموعة مختلفة من النباتات والحيوانات التي تزخر بها المنطقة، فضلاً عن التمتع بمشهد شروق وغروب الشمس المذهلين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز