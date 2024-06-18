الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام المقبلة
توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون حالة الطقس في الإمارات من الأربعاء 19 يونيو إلى الأحد 23 يونيو 2024 على النحو التالي:
الأربعاء
الطقس: صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً – تظهر السحب شمالاً وشرقاً.
الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الخميس
الطقس: صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً خاصة شمالاً وشرقاً.
الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الجمعة
الطقس: صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً.
الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
السبت
الطقس: رطب مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية - صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً.
الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الأحد
الطقس: رطب صباحاً على السواحل - صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً.
الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.