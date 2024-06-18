محمد بن راشد: نبارك لحجاج بيت الله حجهم وعوداً حميداً لأرض الوطن

المصدر: البيان

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بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لحجاج بيت الله حجهم، وعودتهم لأرض الوطن، سائلا الله أن يتقبل من الحجاج وممن قام على خدمتهم صالح الأعمال.

وقال سموه على حسابه في منصة إكس "نبارك لحجاج بيت الله حجهم .. وعوداً حميداً لأرض الوطن .. وشكرنا لبعثة الحج الرسمية للدولة .. الخدمة العامة للجمهور شرف … فكيف اذا كانت الخدمة لحجاج بيت الله القاصدين مرضاته …نسأل الله أن يتقبل من الحجاج وممن قام على خدمتهم صالح الأعمال".

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