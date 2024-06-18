الحكام وأولياء العهود يواصلون استقبال المهنئين بالعيد

المصدر: الشارقة، عجمان، الفجيرة، أم القيوين ورأس الخيمة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصل أصحاب السمو حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، أمس، استقبال جموع المهنئين من الشيوخ وكبار المسؤولين والوزراء وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين، وممثلي السلك الدبلوماسي وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

وعبر المهنئون عن صادق التهاني والتبريكات لأصحاب السمو الحكام وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، بهذه المناسبة العزيزة على المسلمين، داعين الله العلي القدير أن يعيدها على سموهم بموفور الصحة والسعادة وعلى الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

واستقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، جموع المهنئين الذين توافدوا على قصر البديع العامر للسلام على سموه، وتهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وتقبل صاحب السمو حاكم الشارقة، التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية العظيمة، من الشيوخ وكبار المسؤولين، ومن معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين، وممثلي الطوائف الدينية في الدولة.

وأعرب المهنئون عن خالص التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، راجين من المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من الأمن والأمان والرخاء، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والازدهار.

حضر الاستقبال كل من الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ محمد بن صقر القاسمي، رئيس هيئة تطوير معايير العمل، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير عام هيئة الشارقة الرقمية، والشيخ سعود بن محمد بن سعود القاسمي، الرئيس التنفيذي لقطاع العقارات في الشارقة لإدارة الأصول، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، ورؤساء الدوائر والمؤسسات الحكومية.

عجمان

واستقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، جموع المهنئين الذين توافدوا إلى قصر الزاهر للتهنئة بعيد الأضحى.

وتقبل سموهما التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية من عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين، ومن معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، والشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا، ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا للدولة لدى جمهورية مصر العربية، ومارتينا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، وميجان جريجونيس، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية في دبي، ومحمد جمعة النابودة، ومحمد بن معضد بن هويدن.

كما تقبل سموهما التهاني والتبريكات من كبار المسؤولين ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، ووجهاء وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

حضر الاستقبالات، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو الحاكم، والشيخ محمد بن علي النعيمي، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين، وعدد من الشيوخ.

الفجيرة

كما استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، المهنئين في قصر الرميلة.

حضر الاستقبالات، الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة في الفجيرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية في الفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.

وتقبل سموهما التهاني من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

حضر الاستقبالات، محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في الفجيرة، والدكتور أحمد الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة.

أم القيوين

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، في قصر سموه أمس، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، المهنئين بالعيد. وتقبل سموهما التهاني والتبريكات من معالي عبدالله بن مهير الكتبي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية.

كما تقبل سموهما التهاني والتبريكات من يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي للاتحاد للماء والكهرباء، واللواء طلال أحمد الشنقيطى، مساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، والمستشار سيف الشعفار، ومحمد جمعة النابودة، إضافة إلى تبريكات المواطنين والمسؤولين وأبناء القبائل والجاليات العربية والإسلامية والأجنبية ورجال الأعمال والتجار وأعضاء مجلس إدارة المسرح الوطني في أم القيوين والشركات والبنوك العاملة بالدولة.

حضر الاستقبالات معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا، رئيس الديوان الأميري، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة البلدية، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.

رأس الخيمة

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، جموع المهنئين الذين توافدوا إلى مجلس الضيافة بخزام للسلام على سموه وتهنئته بالعيد.

وتقبل سموهما التهاني من الشيوخ، ومارتينا سترونغ سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، وميجان جريجونيس القنصل العام الأمريكي في دبي، وكبار المسؤولين في الدولة، ومديري الدوائر والمواطنين.

حضر الاستقبال، الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ طالب بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة»، وعدد من الشيوخ، وكبار المسؤولين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز