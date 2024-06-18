«جمعية صيادي أم القيوين» تكثف الجهود لتعزيز المخزون السمكي واستدامته

المصدر: أم القيوين - وام

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تضطلع الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك في أم القيوين، بأدوار بارزة لتطوير البنية التحتية لقطاع الصيد في الإمارة، تماشياً مع الاهتمام والرعاية اللذين توليهما حكومة أم القيوين لتنظيم عمل الصيادين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتطوير المهنة بشكل عام.

وتبذل الجمعية جهوداً كبيرة للحفاظ على الثروة السمكية في الإمارة، عبر مجموعة من المبادرات والمشروعات التي تحسن مستويات المخزون السمكي وتحافظ على استدامته، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي على مستوى الدولة بشكل عام.

وأكد جاسم حميد غانم، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن الاهتمام والرعاية اللذين توليهما حكومة أم القيوين لصيادي الأسماك بالإمارة كان لهما الدور الأهم في المحافظة على المهنة التي ترتبط بتراث الأجداد وتعكس جانباً مهماً من تاريخ دولة الإمارات.

وقال إن الجمعية طرحت في الآونة الأخيرة، بالتعاون مع دائرة بلدية أم القيوين، عدداً من أمهات الأسماك في حضانات معدنية صديقة للبيئة بهدف إعادة الكتلة الحيوية الطبيعية للأسماك التي تسهم خلال موسم التكاثر في تعزيز المخزون السمكي للإمارة.

وأوضح أن الحاضنات تحتوي على عدة أصناف من السمك، كالشعرى والصافي والفسكر والينم والقابط والشعم والفرش، ما يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك عالية الجودة ذات المواصفات الممتازة والمطلوبة في الأسواق.

وأشار إلى أن مشروع حاضنات الأسماك يعد جزءاً من المسؤولية الوطنية للحفاظ على الثروة السمكية بالدولة، ويستهدف رفع معدلات بقاء البيوض لهذه الأسماك بما يسهم في زيادة مخزون الأسماك القاعية، والتخفيف من حدة الخسائر الناجمة عن آثار الأنشطة البشرية، وزيادة أنواع الأسماك التي تعاني الصيد الجائر، وتحسين إنتاج مصايد الأسماك المستدامة الحالية.

وفيما يخص دعم الصيادين، قال جاسم حميد غانم، إن الجمعية ركّبت نظاماً أمنياً متطوراً لمراقبة ميناء مرسى الميدان، ووضعت كاميرات مراقبة موجهة على المراسي والأرصفة ومواقف السيارات بهدف تأمين المرسى والمحافظة على ممتلكات الصيادين وضبط السلوكيات الخاطئة، إضافة إلى ضبط عملية حركة قوارب الصيد وتنظيمها بين الصيادين.

وأضاف أن الجمعية وفرت مركزاً يعنى بخدمة وصيانة محركات قوارب الصيادين من أجل تخفيف الأعباء المادية عليهم، مشيراً إلى صيانة نحو 920 قارباً بجميع معداتها خلال العام الماضي في المركز.

وأشار إلى أن الجمعية أنشأت مصنعاً للثلج تبلغ طاقته الإنتاجية اليومية 559 قالب ثلج، ما أسهم في تلبية جميع احتياجات الصيادين في ما يخص حفظ وتبريد غلتهم من الأسماك، كما توفر الجمعية ورشة بحرية متنقلة وثابتة تقوم بمهام الدعم اللوجستي والصيانة وإصلاح القوارب والمكائن وتعزيز التواصل مع الصيادين وإرشادهم على مدار الساعة.

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