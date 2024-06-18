جامعة دبي شريك أكاديمي لقمة التنمية المستدامة

المصدر: دبي - البيان

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شاركت جامعة دبي بصفتها شريكاً أكاديمياً، في فعاليات قمة «IEEE» لمستقبل المدن الذكية والتنمية المستدامة، التي عقدت ضمن فعاليات معرض «جيتكس أفريقيا 2024» مؤخراً بمراكش في المغرب، واستهدفت دعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لجعل المدن أكثر شمولاً وأماناً واستدامة تحت شعار «الاستدامة.. المرونة للمدن الذكية».

وقال الدكتور عيسى البستكي، رئيس الجامعة، إن القمة مثلت منتدى عالمياً متميزاً جمع بين القادة والمبدعين وصناع التغيير بهدف تشكيل مستقبل الحياة الحضرية، وأتاحت للمشاركين في القمة فرصة استكشاف مواضيع رئيسية تدفع بمدننا نحو المستقبل.

وأضاف أنهم يسعون من خلال هذه الشراكة إلى تسهيل حوارات بناءة وحلول عملية تعالج التحديات الملحة التي تواجهها مدننا من التحضر إلى تغير المناخ، مشيراً إلى أن القمة مثلت منصة شاملة للخبراء والباحثين والممارسين لتبادل الأفكار والتعاون في سبيل تعزيز النمو الحضري المستدام.

وأكد أن المشاركين حصلوا على معرفة قيمة من خلال سلسلة من الأنشطة الملهمة، بما في ذلك الجلسات الحوارية ومناقشة الأبحاث المقدمة في مجال المدن الذكية، وفرصة استكشاف الابتكارات الرائدة في المعرض، والتفاعل مع الشركات الناشئة التي تتعامل مع تحديات المدن الذكية.

وجمع «جيتكس أفريقيا»، الرواد العالميين للتكنولوجيا والمبتكرين الشغوفين ورواد الأعمال الملهمين، القادمين من أكثر من 130 بلداً حول العالم، وأتاح لهم الملتقى فرصة استكشاف الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

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