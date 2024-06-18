«الهلال الأحمر» توزع الأضاحي في حضرموت وتشاد وباكستان

المصدر: المكلا، ام جرس- وام

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دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مشروع توزيع لحوم الأضاحي في كل من محافظة حضرموت، ومدينة أم جرس التشادية، وفي جمهورية باكستان الإسلامية.

ففي حضرموت وزعت الهيئة خلال اليوم الأول لعيد الأضحى 279 أضحية في حضرموت، استفاد منها 1116 أسرة من أصحاب الهمم ومرضى السرطان والفشل الكلوي والفئات الأكثر احتياجاً بمديريتي المكلا وغيل باوزير في المحافظة.

ويستهدف المشروع توزيع 904 أضاح على 6328 فرداً في عدد من مديريات محافظة حضرموت خلال أيام التشريق.

وأوضح حميد راشد الشامسي، مستشار التنمية والتعاون الدولي ممثل الهيئة في حضرموت، أن هذا المشروع يعد جزءاً من سلسلة من المشاريع الإنسانية التي تنفذها الهيئة في مختلف المناطق، سعياً منها لتعزيز التضامن الاجتماعي وتحقيق التكافل بين جميع أفراد المجتمع، موجهاً الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذا المشروع الإنساني.

من جهتهم ثمن المستفيدون جهود فريق الهيئة وما يقوم به من دور إنساني في مختلف المجالات لمواجهة التحديات الصعبة التي يعيشها المواطنون في محافظة حضرموت.

أم جرس

وفي أم جرس التشادية، نفذت الهيئة في أول أيام العيد مشروع الأضاحي بمشاركة مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

ووزعت الهيئة 1000 رأس من الغنم على المستحقين من الفقراء والمحتاجين، بهدف رسم بسمة الفرح على وجوههم وإدخال السرور في قلوبهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال سلطان بخيت الشامسي ممثل الهيئة في أم جرس، إن الهلال الأحمر الإماراتي يولي مشروع الأضاحي أهمية كبرى لما يحققه من إدخال الفرح والسرور على قلوب الأسر المحتاجة خلال أيام العيد بحيث تغطي أكثر الفئات المستحقة لها، مشيراً إلى أن مشروع الأضاحي من المشروعات المتميزة التي تنفذها الهيئة خارج الدولة انسجاماً مع الدور الإنساني والإغاثي للهلال الأحمر الإماراتي فيما يستفيد من المشروع مئات الأسر من ذوي الدخل الضعيف وغيرهم من الشرائح المستحقة.

وأضاف الشامسي، أن الهيئة تنفذ سنوياً مشروع الأضاحي في إطار استراتيجيتها الخاصة بمد جسور التعاون والعطاء مع جميع الشعوب الشقيقة والصديقة، وخصوصاً تلك التي تعاني من وطأة الظروف وشظف العيش، مؤكداً حرص الهيئة على تواجدها وسط هذه الفئات لتقديم يد العون والمساعدة لهم عبر برامجها الإنسانية وأنشطتها الإغاثية المستمرة وخصوصاً أيام الأعياد.

وتوجه محمد إدريس مورنو مدير بلدية أم جرس بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات على لفتتها الإنسانية.

تعاون

إلى ذلك، نفذ مكتب الهيئة في جمهورية باكستان الإسلامية، مشروع الأضاحي، في إطار مد جسور التعاون والعطاء مع كل الشعوب الشقيقة والصديقة.

ومن المتوقع أن يصل عدد المستفيدين من توزيع الأضاحي لهذا العام حوالي 4000 عائلة في جمهورية باكستان الإسلامية، بعد أن عززت الهيئة المشروع على الساحة المحلية والخارجية، ليشمل عدداً كبيراً من الأسر المتعففة، والشرائح المحتاجة، والفئات الأكثر تأثراً من ظروف الحياة المعيشية الصعبة.

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