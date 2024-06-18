8696 ذبيحة استقبلتها مقاصب دبي أول أيام عيد الأضحى

المصدر: دبي - وائل نعيم

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبلت مقاصب دبي نحو 8696 ذبيحة أول أيام عيد الأضحى المبارك، بواقع 2674 ذبيحة في مقصب القوز، و4210 ذبائح في مقصب القصيص، و1067 ذبيحة في مقصب الليسيلي، و745 ذبيحة في مقصب حتا.

وكانت بلدية دبي أعلنت عن جاهزية مقاصبها لتلبية طلبات المتعاملين خلال فترة عيد الأضحى المبارك، من خلال تنفيذ خطة صيانة متكاملة وتجهيزها بجميع الوسائل التي تضمن تقديم الخدمات بمرونة وسرعة وسلامة عالية، إلى جانب إتاحة طلب وشراء وتجهيز المواشي وتوصيلها إلى المنزل عبر التطبيقات الذكية، دون الحاجة للحضور إلى المقصب، بهدف تقديم خدماتها للمتعاملين بكل كفاءة وفاعلية خلال أيام عيد الأضحى وفق أعلى معايير الجودة، بما يكفل سلامة وصحة أفراد المجتمع في الإمارة.

طاقة استيعابية

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمقاصب دبي 1000 ذبيحة في الساعة، بواقع 600 ذبيحة في مقصب القصيص، و150 ذبيحة في كل من مقصبي القوز والليسيلي، و100 ذبيحة في مقصب حتا.

وأعدت بلدية دبي خطة متكاملة لضمان سلامة أفراد المجتمع، حرصت على رفع درجة استعداداتها الخاصة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تسعى إلى إسعاد المتعاملين وتقديم خدمات ذات جودة عالية، وخصصت البلدية كادراً خاصاً في مقاصب دبي يتضمن: 60 مسؤولاً ومشرفاً ومراقباً، وتم تخصيص 600 قصاب و75 طبيباً بيطرياً للتأكد من سلامة الأضاحي.

وحددت البلدية أوقات عمل المقاصب في الإمارة خلال عيد الأضحى المبارك، إذ يبدأ العمل في مقصب القصيص خلال وقفة عرفة من 7 صباحاً إلى 6 مساءً، وخلال أول وثاني وثالث يوم العيد من 07:30 إلى 04:00 مساءً، بينما يبدأ مقصبا القوز والليسيلي بالعمل خلال وقفة عرفة من الساعة 7 صباحاً إلى الساعة 4 مساءً، وفي أول وثاني وثالث أيام العيد من 07.30 إلى 04:00 مساءً.

أما مقصب حتا خلال وقفة عرفة وأول أيام العيد يبدأ العمل من الساعة 07:30 إلى 07:00 مساءً، وفي ثاني وثالث أيام العيد من الساعة 07:30 إلى 04:00 مساءً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز