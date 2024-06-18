مجلس دبا الحصن يستقبل الأهالي للتهنئة بالعيد

المصدر: دبا الحصن -البيان

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استقبل مجلس مدينة دبا الحصن التابع لدائرة شؤون الضواحي في مقره وبمناسبة حلول أيام عيد الأضحى الأسر والأهالي، وجرى تقديم فوالة العيد.

وفتح المجلس أبوابه أمام المئات من المواطنين وأبنائهم من أهالي المدينة والزائرين لها بعد أداء صلاة المغرب من مساء أمس الأول وجرى تقديم فوالة العيد بعد أن خصص مساء اليوم الأول لاستقبال الأسر التي كان في مقدمة مستقبليها سليمان بن جمعوه اليحيائي رئيس المجلس يرافقه الأعضاء وأعيان المدينة.

وتعد مبادرة فوالة العيد من إحدى العادات والتقاليد التي حرص المجلس على تنظيمها بدعوة الأهالي والعمل على إحياء تلك العادات من منطلق دوره الاجتماعي في تعزيز التقارب بين الأسر والعمل على تعزيز الترابط الاجتماعي خلال أيام العيد.

وأكد سليمان بن جمعوه اليحيائي رئيس مجلس المدينة على أهمية قيام المجلس بدوره الاجتماعي مع أول أيام عيد الأضحى.

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