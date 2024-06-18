انخفاض حوادث الوسائل البحرية بشرطة دبي خلال 2023

المصدر: دبي - نورا الأمير

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كشفت إحصائيات شرطة دبي انخفاضاً في حوادث الوسائل البحرية بإجمالي 7 حوادث العام الماضي، مقارنة بـ8 حوادث في العام 2022، بينما بلغ عدد الحوادث خلال 2021 نحو 12 حادثاً، بخلاف 18 حادثاً في العام 2020.

يأتي هذا الانخفاض في الحوادث المرورية لمركبات القوة نتيجة لتطبيق مبادرة نجوم القيادة الآمنة، التي تعد من المبادرات المتميزة والمعتمدة والهادفة إلى تحقيق أهداف شرطة دبي الاستراتيجية بشأن تعزيز السلامة المرورية، وإسعاد مجتمعها الداخلي وتحفيزه بالمبادرات.

وأكدت شرطة دبي أن من أهم أهداف مبادرتها التي تطوي دورتها السادسة هذا العام هو تعزيز ثقافة السلامة المرورية والقيادة المسؤولة، وتثقيف السائقين بأفضل الممارسات المرورية، مع التركيز على أهمية الالتزام بقوانين المرور واحترام حقوق الآخرين على الطريق، والحد من الحوادث المرورية وتحقيق بيئة آمنة للجميع، ما يعكس التزام المجتمع بالسلامة والوعي المروري المستدام.

يشار إلى أن شرطة دبي تكرم منذ العام 2018 السائقين الملتزمين بالقيادة الآمنة من الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وتحفيز مرتب القوة للامتثال والالتزام والمحافظة على ممتلكات القوة، بهدف تحقيق المؤشر الاستراتيجي في سرعة الاستجابة.

وبلغت حصيلة المكرمين من 2018 وحتى 2024 قرابة 13 ألفاً، بينما بلغ عدد النجوم المكرمين للعام الجاري 103 ضمن 3 فئات، حيث عززت المبادرة من وجود دوريات الشرطة في مناطق اختصاصها وفقاً للأهداف الاستراتيجية لسرعة الاستجابة للحالات الطارئة ومدى جاهزية المركبات للخدمة.

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