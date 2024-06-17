«دار البر» تجمع مليون درهم في «يوم عرفة» عبر «إمارات الخير»

المصدر: دبي - رامي عايش

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نجحت جمعية دار البر في جمع تبرعات ودعم بقيمة إجمالية بلغت مليون درهم، خلال «يوم عرفة»، أول من أمس، لصالح المرضى غير القادرين مادياً على سداد تكاليف علاجهم، ودعماً لعدد من المشاريع الخيرية والمبادرات الإنسانية.

وأوضح الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لجمعية دار البر، لـ«البيان» أن حملة التبرع والدعم أطلقتها الجمعية عبر البرنامج الإذاعي «إمارات الخير» عبر أثير إذاعة نور دبي، خلال يوم عرفة، لصالح الحالات المرضية ومشاريع الخير، وشهدت إقبالاً لافتاً وواسع النطاق من قبل الأهالي وأهل الخير والإحسان في إمارات الدولة في هذا اليوم المبارك، لتسجل الحملة الخيرية الإنسانية المجتمعية نجاحاً كبيراً.

تفاعل وحميمية

وبين د. المهيري أن المتبرعين والمساهمين في دعم الحملة ينتمون إلى مختلف شرائح المجتمع المحلي، من الأفراد ومؤسسات القطاع الخاص والمتبرعين الدائمين للبرنامج الإذاعي وشركاء «دار البر»، في ظل حرص الجميع على مد يد العون والإحسان إلى المرضى، الذين تنوعت حالاتهم المرضية، بين مصابين بالسرطان وأمراض مزمنة وحالات مرضية بين الأطفال، وغيرهم من أصناف المحتاجين، لافتاً إلى أن التفاعل مع الحملة سجل مشهداً إنسانياً مجتمعياً جميلاً وحميمياً.

من 10 دراهم

وقال المهيري: إن قيمة التبرعات والمساهمات تفاوتت من 10 دراهم إلى مئات الآلاف، كل وفق استطاعته، ومن بين المتبرعين محسن مواطن تكفل بنحو نصف «حصاد الحملة»، ما يعادل تقريباً نصف مليون درهم.

شكر وتقدير

وأعرب الرئيس التنفيذي لـ«دار البر» عن بالغ الشكر والتقدير والامتنان لكل من أسهم في دعم الحملة والتبرع لصالحها، وعمل على تنظيمها وإنجاحها، وسعى إلى تحقيق أهدافها الإنسانية والاجتماعية النبيلة.

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