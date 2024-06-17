عبدالله بن زايد يلتقي رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية اليوم في جنيف سعادة ميريانا سبولياريتش إيغر رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

جرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين دولة الإمارات واللجنة الدولية للصليب الأحمر على الصعيد الإنساني والإغاثي، وجهود دعم الاحتياجات الإنسانية للمدنيين المتضررين في قطاع غزة وسوريا وأوكرانيا والسودان وأفغانستان.

واستعرض الجانبان المبادرات التي تقوم بها دولة الإمارات لإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق والشعوب المتضررة في مختلف أنحاء العالم.. وناقشا آليات تعزيز التعاون الدولي لدعم منظومة الاستجابة الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة وتطرقا إلى الجهود الإقليمية والدولية الرامية للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار بما يسهم في حماية أرواح كافة المدنيين وتقديم الدعم الإنساني اللازم للشعب الفلسطيني.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أهمية الدور الإنساني والإغاثي الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر مشيدا بجهود اللجنة البارزة وحرصها على أداء المهام الإنسانية النبيلة المنوطة بها على الوجه الأكمل.

وأشار سموه إلى حرص دولة الإمارات ممثلة بأذرعها الإنسانية ومؤسساتها المعنية على التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومد يد العون والمساعدة الإنسانية للمحتاجين في جميع أنحاء العالم.

وأكد سموه أن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة تتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي لترسيخ منظومة استجابة إنسانية عالمية لإغاثة المدنيين في القطاع، وإيجاد مسارات آمنة ومستدامة لإيصال المساعدات الإنسانية إليهم دون عراقيل بما يسهم في تخفيف معاناتهم.

حضر اللقاء سعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية وسعادة السفير جمال المشرخ المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز