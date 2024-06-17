توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب قد تكون ركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقعة غدا، أن الرياح تكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، ويكون موج البحر في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط الموج أحياناً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 10:40 والمد الثاني عند الساعة 22:38، والجزر الأول عند الساعة 15:27 والجزر الثاني عند الساعة 05:56.

أمام بحر عمان فيكون خفيف الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 07:57 والمد الثاني عند الساعة 18:20، والجزر الأول عند الساعة 13:08 والجزر الثاني عند الساعة 01:32.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 47 32 60 15

دبي 45 34 70 20

الشارقة 44 29 70 20

عجمان 41 31 70 20

أم القيوين 43 28 70 20

رأس الخيمة 46 28 60 15

الفجيرة 43 32 30 15

العـين 47 34 35 10

ليوا 48 30 30 10

الرويس 42 28 60 10

السلع 44 30 50 20

دلـمـا 38 30 80 40

طنب الكبرى / الصغرى 37 33 70 50

أبو موسى 37 33 75 60

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