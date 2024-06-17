شرطة دبي.. مبادرة «قريبون منكم» تعزز التواصل مع الموظفين لإسعادهم

المصدر: البيان

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التقى سعادة اللواء علي أحمد غانم، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، وسعادة اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، مع موظفي الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، ضمن برنامج "قريبون منكم"، الذي يهدف إلى تلمس احتياجات الموظفين عن قرب وصولا لتحقيق مستويات متقدمة في استدامة سعادة موظفي شرطة دبي.

وحضر اللقاء، المقدم أحمد حسن الحفيتي مدير إدارة المبادرات والمشاريع في الإدارة العامة للتميز والريادة، والمقدم محمد العسماوي رئيس قسم السعادة والإيجابية في الإدارة العامة للموارد البشرية، وعدد من الضباط وضباط صف والأفراد.

وفي بداية اللقاء ثمن اللواء علي غانم، الدور الكبير الذي يقوم به موظفو الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في تحقيق أهداف القيادة العامة لشرطة دبي والتميز في العمل، لافتاً إلى أن مثل هذه اللقاءات مع الموظفين تهدف إلى تعزيز التواصل الفعال والهادف لتحسين الخدمات المقدمة لهم.

الاتصال المباشر

وأكد اللواء علي غانم حرص شرطة دبي على تشجيع وتكريم الموظفين المتميزين والإشادة بجهودهم، وتوفير مزايا عديدة سواء في الجانب الصحي أوالسكني أو التعليمي أو المادي، مشيراً إلى أن مثل هذا التواصل معهم ينتج عنه معرفة مواطن التحسين في الخدمات المقدمة لهم الأمر الذي ينعكس إيجابا على منظومة العمل ويعزز قيم الولاء ويحقق التناغم والترابط في أداء مختلف المهام الوظيفية، مبيناً أن شرطة دبي تقدر جهد كل موظف يعمل بجد واجتهاد لتحقيق مؤشرات مكافحة الجريمة وبسط الأمن والأمان وإسعاد الجمهور من المتعاملين مع شرطة دبي.

بيئة إيجابية

من جهته، أوضح اللواء الدكتور صالح مراد إلى أن شرطة دبي تحرص دائما على توفير بيئة عمل إيجابية وسعيدة للموظفين من خلال تنظيم العديد من المبادرات، إلى جانب حرصها على تقدير جهود الموظفين من خلال التكريم والتحفيز المستمر لهم، مؤكداً أن شرطة دبي تولي اهتماما كبيرا لتحقيق واستدامة سعادة موظفيها كونها تدرك أن آثار الرضا الوظيفي تنعكس بشكل كبير على الإنتاج وجودة الأداء في العمل وتعزز روح المبادرة والإبداع وبالتالي ينعكس ذلك على تحقيق مؤشر سعادة الجمهور الخارجي.

تعزيز التواصل

ولفت اللواء الدكتور صالح إلى أن متابعة احتياجات الموظفين أولوية تحرص عليها القيادة العامة لشرطة دبي من خلال توفير قنوات مختلفة لتعزيز التواصل بين الموظف والمسؤول، التزاماً من القيادة العليا بفتح قنوات الاتصال مع موظفيها للاستماع إليهم واستيعاب مطالبهم وآرائهم وشكاواهم واقتراحاتهم، وصولا إلى تحقيق مؤشرات أداء عالية.

"قريبون منكم"

وبين اللواء الدكتور صالح مراد أن هذه اللقاءات والنزول الميداني مع الموظفين يأتي ضمن برنامج "قريبون منكم" الذي يهدف إلى تلمس احتياجات الموظفين، وسيشمل البرنامج النزول إلى كافة الإدارات العامة ومراكز الشرطة وخاصة الإدارات الميدانية والتي تسهم بشكل مباشر في تحقيق المؤشرات الحيوية، مؤكداً التزام شرطة دبي على إطلاق مبادرات وخدمات استثنائية وريادية للموظفين تفوق توقعاتهم، تحقيقاً لرؤية القيادة.

وحث الموظفين على أداء مهامهم على أحسن وجه بما يحقق تطلعات القيادة العامة لشرطة دبي في خلق بيئة عمل سعيدة ومستدامة، مؤكداً أن الهدف من اللقاء المفتوح والنزول الميداني هو الاستماع إلى آراء الموظفين بشفافية ودون حواجز للوقوف على احتياجاتهم والتواصل المباشر معهم.

خدمات

واستعرض كل من اللواء علي غانم واللواء الدكتور صالح مراد الخدمات والجهود التي تبذلها شرطة دبي، لإسعاد الموظفين في جوانب عدة أبرزها الخدمات التعليمية وبرامج الإسكان والاجتماعية والصحية وغيرها من الخدمات التي تقدمها شرطة دبي للموظفين.

آراء الموظفين

واستمع كل من سعادة اللواء علي أحمد غانم مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، وسعادة اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، إلى ملاحظات موظفي الإدارة حول سير العمل بصورة شفافة.

وقدم الموظفون خلال اللقاء مجموعة من الملاحظات والاقتراحات والاستفسارات حول سبل تطوير العمل وأوضاع الموظفين فيما أجاب سعادة اللواء علي غام واللواء الدكتور صالح مراد عليها ووجها بمتابعة بعضها والنظر إلى إمكانية تطبيق بعض الاقتراحات.

الاستقرار الوظيفي

وفي ختام الزيارة، أكد اللواء علي أحمد غانم واللواء الدكتور صالح عبدالله مراد حرص شرطة دبي بتوجيهات ومتابعة دائمة من معالي القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري على تحقيق الاستقرار الوظيفي، والتركيز على الموظف الذي يعد رأس المال الحقيقي في القوة، مؤكدين مرة أخرى أن الهدف من هذه الزيارات الميدانية المستمرة هو تأكيد وصول صوت الموظف للمسؤولين والعمل على تلبيتها بما يتوافق مع النظم والقوانين المعمول بها.

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