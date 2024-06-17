«إقامة دبي» تعزز راحة المسافرين عبر مطار دبي خلال إجازة العيد

المصدر: دبي - البيان

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قام الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، بجولة تفقدية في مطار دبي الدولي، للاطمئنان على سير الأمور، وآلية إنجاز معاملات المسافرين القادمين والمغادرين، خلال موسم إجازة عيد الأضحى المبارك، وضمان سرعة العمل وسعادة المسافرين.

وتأتي هذه الجولة في إطار الاستعدادات الشاملة والتدابير التي تتخذها إقامة دبي باستمرار لضمان راحة وسلامة الزوار والمقيمين، قبيل المناسبات المحلية والدينية والعالمية، وذلك لحرصها على توفير أفضل الممارسات المتعلقة بالسفر والمسافرين، للحفاظ على مكانة مطارات دبي محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وتفقد الفريق المري خلال الجولة، الإجراءات المعمول بها في المطار، مع التركيز على المسافرين المغادرين لقضاء إجازة العيد في أوطانهم، معرباً عن رضاه على مستوى جودة الأداء والاستقبال من مأموري الجوازات، مؤكداً أهمية تقديم خدمات عالية الجودة، وضمان سلاسة الرحلات خلال هذا الوقت، الذي يشهد تدفق أفواج كثيرة من المسافرين.

وأشاد بجهود جميع الكوادر البشرية العاملة في المطار، كما هنأهم بمناسبة عيد الأضحى قبل أن يختتم جولته التي تضمنت منصة الأطفال، التي تم تدشينها في أبريل 2023 للفئات العمرية من (4- 12) عاماً والبوابات الذكية والممر الذكي، لافتاً إلى أن هذه الخدمات الذكية تسهم في صنع تجربة رائعة للسفر نظراً لانسيابية العمل، وسرعة الإنجاز وتجنب الانتظار والطوابير بسبب ازدحام المطارات في هذا الوقت من العام.

وأشار إلى التزام إقامة دبي بتوفير بيئة آمنة ومريحة للمسافرين، من خلال العمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية والشركاء، لضمان تقديم تجربة سفر سلسلة تعكس مكانة إمارة دبي بصورة خاصة، والإمارات بصورة عامة، وتبرز وجهها الحضاري، لافتاً إلى أهمية التنسيق المستمر لضمان استمرار تقديم أفضل الخدمات وتلبية احتياجات وتوقعات المسافرين.

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