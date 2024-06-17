رئيس الدولة ونائباه يتلقون تهاني قادة الدول بالعيد

المصدر: أبوظبي - وام

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الحكام والمواطنين والمقيمين والشعوب العربية والإسلامية كافة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ودعا سموه الله سبحانه وتعالى أن يديم على الإمارات الخير والعزة والنماء وينعم على المنطقة والعالم أجمع بالأمن والاستقرار والسلام.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة «X»: «أهنئ إخواني الحكام والمواطنين والمقيمين والشعوب العربية والإسلامية كافة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يديم على الإمارات الخير والعزة والنماء وينعم على منطقتنا والعالم أجمع بالأمن والاستقرار والسلام».

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء ورؤساء حكومات الدول العربية والإسلامية.

تهنئة

وهنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وحكام الإمارات وشعبها والمقيمين فيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك في تدوينة لسموه نشرها على حسابه الرسمي عبر منصة «X»: «أهنئ رئيس الدولة وحكام الإمارات وشعبها والمقيمين فيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. وأسأل الله تعالى أن يعيد هذه الأيام المباركة عليهم بالخير واليمن والبركات وأن ينعم على الشعوب الإسلامية والعالم أجمع بالسلام والرخاء والازدهار».

مناسبة

من جهته، هنأ سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموه بموفور الصحة والعافية.

كما هنأ سموه، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، ونواب الحكام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنياً سموه لهم جميعاً ولدولة الإمارات والعالم أجمع مزيداً من التقدم والازدهار والرخاء.

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