دبي تنظم احتفالات عمالية كبيرة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

المصدر: دبي – البيان

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انطلقت، أمس، فعاليات الاحتفالات العمالية، التي ينظمها قطاع تنظيم العمل في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كجزء من مبادراتها العمالية السنوية التي أعلنت عن تنظميها مؤخراً، بناء على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، تقديراً لدور القوى العاملة الفعال في مسيرة النهضة التي تشهدها الدولة.

وتشمل الاحتفالات العمالية التي أقيمت أمس، وتستمر حتى اليوم، في 3 مواقع رئيسة في دبي، هي جبل علي والمحيصنة والقوز، بالقرب من السكنات العمالية، العديد من الأنشطة الترفيهية والرياضية، بالإضافة إلى تقديم جوائز قيمة منها سيارة جديدة، وسبائك ذهبية، وتذاكر سفر، واشتراك مجاني لمدة سنة في تطبيق أترانجي.

وضمن إطار تسهيل صلاة العيد على الآلاف من العمال، قام قطاع تنظيم العمل في إقامة دبي، بالتعاون والتنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بإقامة مصلى مؤقت للعيد يتسع للآلاف من المصلين في منطقة جبل علي.

وقال اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال، رئيس جائزة تقدير العمالية: «نمضي قدماً في تنظيم احتفالاتنا العمالية، وتعزيز أنشطتها، بعد النجاح الباهر الذي حققته الاحتفالات السابقة، والمشاركة الواسعة فيها من قبل العمال وأسرهم، سعداء بأن تصبح جزءاً من ثقافة مجتمعنا الاقتصادي، عربون تقدير لما تقدمه القوى العاملة من جهود رائعة، لتعزيز مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد».

وصرح أحمد عبد الله كنكزار، مدير إدارة المراكز الخارجية بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بأنه قد تم توزيع 10.000 وجبة خلال صلاة العيد في منطقتي العمال بجبل علي والمحيصنة، عاكساً بذلك روح التعاون والسلام بين مختلف فئات المجتمع، مثمناً الجهود المبذولة من قبل جميع الجهات الداعمة لهذه المبادرة، ومنها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، ومركز المنار ومتطوعي الخير.

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