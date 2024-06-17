حدائق دبي.. خيارات ترفيهية تسعد العائلات

المصدر: دبي - وائل نعيم

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت الحدائق والشواطئ والأماكن الترفيهية في إمارة دبي، إقبالاً كبيراً خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، التي احتضنت فرحة الأسر وسط أجواء عائلية مميزة، حيث وفرت بلدية دبي جميع الإجراءات والاستعدادات اللازمة لاستقبال الجمهور، لقضاء تجارب مميزة بالقرب من الطبيعة مع خيارات متنوعة من المناطق والمرافق الترفيهية.

وكانت بلدية دبي أعلنت عن استعداداتها لتأمين الاحتفال بالعيد في مختلف مناطق الإمارة، وذلك عبر تكثيف جهود الفرق الإشرافية والميدانية لتعزيز نظافة الطرق والمرافق العامة، إضافة إلى تحديد أهم المرافق والحدائق التي ستقام فيها العروض والفعاليات الترفيهية ومواعيد عرضها. واستقبلت حدائق دبي وشواطئها، في أول أيام العيد، الزوار منذ الثامنة صباحاً، إذ فتحت أبوابها لاستقبال الأسر والأفراد.

وشهدت الحدائق إقبالاً لافتاً للتنزه والاستمتاع بالطبيعة الخضراء، وتم تنظيم فعاليات متنوعة، وسط أجواء احتفالية تبهج الأطفال والأسر.

مواعيد

وأعلنت بلدية دبي، عن مواعيد وأوقات تشغيل حدائق دبي العامة والتي تضم الحدائق السكنية والساحات، والحدائق التخصصية والمرافق الترفيهية، إلى جانب أبرز الفعاليات الترفيهية التي سيتم تنظيمها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك في تلك المرافق، وذلك ضمن جهودها في توفير مرافق ترفيهية متكاملة وجاذبة تتيح لسكان الإمارة الاستمتاع بها، وترتقي بمستوى رفاهيتهم وسعادتهم وجودة حياتهم.

وحددت البلدية أوقات تشغيل الحدائق السكنية والساحات من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 12:00 منتصف الليل، أما بالنسبة للحدائق التخصصية والمرافق الترفيهية، وفي الحدائق الكبرى التي تضم حديقة زعبيل، والخور، والممزر، والصفا، ومشرف الوطنية من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 11:00 مساءً، وأوقات العمل في مضمار الدراجات الجبلية ومسار المشي الجبلي ضمن حديقة مشرف الوطنية بين الساعة 6:00 صباحاً و7:00 مساءً.

وبالنسبة للحديقة القرآنية من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 10:00 مساءً، والكهف والبيت الزجاجي من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 8:30 مساءً، فيما ستكون أوقات تشغيل برواز دبي من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 9:00 مساءً، وأخيراً في مدينة الطفل من الساعة 9 صباحاً وحتى 8:00 مساءً خلال أيام الأسبوع، ويومي الجمعة والسبت من الساعة 2:00 ظهراً وحتى 8:00 مساءً.

فعاليات

وتنظم بلدية دبي، عدداً من الفعاليات في برواز دبي تضم فقرة الرسم وتوزيع الحلويات أول وثاني أيام العيد بين الساعة 4:00 – 7:00 مساءً، كما ستنظم ورشاً تعليمية وترفيهية وعروضاً استعراضية حية أول وثاني أيام العيد في مدينة الطفل بين الساعة 3:00 – 7:00 مساءً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز