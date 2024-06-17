جموع المصلين في الإمارات يؤدون صلاة عيد الأضحى

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دبي - البيان

أدى جموع المصلين على مستوى الدولة من مواطنين ومقيمين صلاة عيد الأضحى المبارك في مختلف مساجد ومصليات العيد.

واستقبلت المصليات والمساجد المصلين رافعين التكبيرات وسط مشاعر من الفرح. وألقى خطباء المساجد، خطبة العيد تحت عنوان «عيدنا إنسانية» وقالوا فيها إن العيد فرصة متجددة تعيش فيها المجتمعات أبهى التجليات الإنسانية، وأضافوا إن الإسهام في بث هذه القيم ونشرها وحمايتها من كل ما ينافيها من تطرف وتشدد مسؤولية فردية ومجتمعية، مردفين: «هذه هي قيم ديننا التي نستحضرها في عيدنا ونتمثلها في حياتنا».

وأشاروا إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة سباقة دوماً إلى نشر هذه القيم الحضارية ورعاية هذه المبادئ الإنسانية، يستشعر ذلك من يعيش على أرضها، وينعم بخيراتها، حيث الحقوق محفوظة، والكرامة مصونة، ويشهد القاصي والداني بمساعداتها الإنسانية فهي يد خير ممدودة بعطاءات غير محدودة أينما حلت نزل الخير والرخاء والاستقرار والنماء، رسالتها حماية الإنسان ومساعدته والوقوف معه ومساندته. وتوجّه الخطباء بالدعاء إلى المولى جلّ في علاه، أن يحفظ دولة الإمارات قيادة وشعباً، وأن يعمها الخير وسائر بلاد المسلمين والعالم، مبتهلين إلى الله العلي القدير أن يوفّق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ونوابه وولي عهده، وأخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وولي عهده ونوابه، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حُكام الإمارات، وأولياء عهودهم، وأن يديم عليهم جميعاً موفور الصحة والعافية، وأن يوفقهم ويسدّد خطاهم لما فيه خير البلاد والعباد.

بعدها تبادل المصلون التهاني بالعيد وسط فرحة عارمة.

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