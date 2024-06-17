الحكام وأولياء العهود يؤدون صلاة عيد الأضحى

المصدر: الشارقة، عجمان، الفجيرة، أم القيوين، رأس الخيمة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أدى أصحاب السمو حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، صباح أمس، صلاة عيد الأضحى المبارك، فقد أدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صباح أمس، صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الشارقة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموهم، كل من الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ عبدالله بن محمد القاسمي، مدير الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، وعدد من الشيوخ، ومعالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ورؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية والاتحادية.

وألقى فضيلة الشيخ أحمد منصور، خطبة عيد الأضحى المبارك، تناول فيها شعائر العيد وأهميتها وعظم شأنها عند الله عز وجل، اقتداءً بنبي الله إبراهيم عليه السلام، مستشهداً بالآية الكريمة «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ»، مشيراً إلى أن أيام العيد أيام فرح وسرور، داعياً إلى ضرورة إظهار البهجة وزيارة الأرحام والالتزام بالتعاليم الدينية الحنيفة، والحرص على نيل مرضاة الله والابتعاد عن ما نهى عنه.

ولفت خطيب العيد إلى نعمة الأبناء، موصياً الآباء والأمهات بالحرص على تربيتهم بما يرضي الله عز وجل، والاقتداء بالسنة النبوية في ذلك، وتعليمهم الصلاة والحرص عليها، والإحسان إلى الزوجات والبنات، إضافة إلى تعويد الأبناء على شعائر الله في عيد الأضحى ليتمسكوا بها ويحيوها.

عجمان

كما أدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، صلاة عيد الأضحى المبارك بجامع الشيخ راشد بن حميد النعيمي في عجمان.

كما أدى الصلاة إلى جانب سموهما، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ راشد بن عمار النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، والشيخ محمد بن علي النعيمي، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين، وعدد من الشيوخ، ومدراء الدوائر وكبار المسؤولين والمصلين.

وأم المصلين فضيلة الشيخ حسين معين الحوسني، وألقى خطبة عيد الأضحى المبارك، بعنوان «عيدنا إنسانية»، وقال إِن العيد فرصة متجددة تعيش فيها المجتمعات أبهى التجليات الإنسانية.

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع خطبة خاتمة جامعة، وجه فيها رسالة تحمل مبادئ حضارية، وقيماً إنسانية عالمية تعبر عن تعاليم هذا الدين الإسلامي السمح الحنيف، وترسخها في الأجيال عبر العصور، وأول قيمة أرساها عليه الصلاة والسلام قيمة الأخوة الإنسانية، فقال: «ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد»، فالإيمان بهذه القيمة، يحمل على أداء الواجبات وتعميق العلاقات، ما يشعر الإنسان بالسعادة القلبية والسكينة النفسية والطمأنينة الروحية. كما أمر صلى الله عليه وسلم بتحقيق المواطنة والولاء والانتماء للقيادة وأداء الأمانات إلى أهلها، وأرسى قيمة السلم والسلام.

وأشار إلى أن هذه القيم الإسلامية الصافية والمبادئ الإنسانية السامية التي جاء بها ديننا الحنيف، لا يستغني عنها مجتمع ولا ينبغي أن يخلو منها زمان، فهي قيم مستدامة ومتجددة، وضعها نبينا صلى الله عليه وسلم بين أيدينا لتكون نبراساً للإنسانية، وضياء تهتدي به البشرية، وأن الإسهام في بثها ونشرها وحمايتها من كل ما ينافيها من تطرف وتشدد مسؤولية فردية ومجتمعية.

الفجيرة

كما أدى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، صباح أمس صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع الشيخ زايد الكبير بالفجيرة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموهما، الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ محمد بن صالح الشرقي، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي، والشيخ حمد بن صالح الشرقي، ومعالي سعيد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، ومحمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، والدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي العهد.

وعقب الصلاة تبادل صاحب السمو حاكم الفجيرة، التهاني بعيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين، الذين دعوا الله العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

أم القيوين

كما أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، صلاة عيد الأضحى المبارك، في مسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا، بمنطقة الرأس في أم القيوين.

كما أدى الصلاة إلى جانب سموه، سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين.

وأدى الصلاة إلى جانب سموهما، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا، رئيس الديوان الأميري، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة البلدية، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، والشيوخ، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وكبار المسؤولين وأبناء القبائل والجاليات العربية والإسلامية في الإمارة.

وأمّ المصلين الشيخ محمد إبراهيم حميد، حيث أوصى في خطبة العيد بتقوى الله حق التقوى ومراقبته في السر والعلانية والعمل بما يحب ويرضى، قائلاً إن هذا اليوم يوم صلة وإحسان وبذل وكرم نصل فيه أرحامنا، ونحسن إلى جيراننا ونوسع على أهلينا وندخل السرور على بيوتنا وننشر البهجة في مجتمعنا.

وأضاف أن المسلمين يتقربون إلى الله تعالى في هذا اليوم المبارك بذبح الأضاحي اتباعاً لسنة الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، موضحاً أن هذه الأيام هي أيام رحمة وتسامح وفرح وسرور. وقال الخطيب: إننا نحمده سبحانه وتعالى أن منّ علينا بمواسم الخيرات نفرح فيها بالرحمات، والصلاة والسلام على خير البريات وعلى آله وصحبه ومن تبعه ما دامت الأرض والسموات.

وقال إن دولتنا المباركة سباقة دوماً إلى نشر القيم الحضارية والمبادئ الإنسانية، التي أرساها النبي صلى الله عليه وسلم عندما خطب في مثل هذا اليوم قبل أكثر من ألف وأربعمائة عام في حجة الوداع يوم الحج الأكبر، وفي مقدمتها قيمة الأخوة الإنسانية، وتحقيق المواطنة والولاء والانتماء وأداء الأمانات إلى أهلها، وقيمة السلم والسلام، ورعاية هذه المبادئ الإنسانية، يستشعر ذلك من يعيش على أرضها وينعم بخيراتها، حيث الحقوق محفوظة والكرامة مصونة، فهي يد خير ممدودة بعطاءات غير محدودة أينما حلت نزل الخير والرخاء والاستقرار والنماء، رسالتها حماية الإنسان ومساعدته والوقوف معه ومساندته.

رأس الخيمة

كما أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، صباح أمس، صلاة عيد الأضحى المبارك بمصلى العيد الكبير في خزام برأس الخيمة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه، الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ طالب بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، وعدد من الشيوخ، وكبار المسؤولين، ورؤساء ومديري الدوائر الاتحادية والمحلية، وجموع المواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة بالدولة.

وأكد فضيلة الإمام في خطبته، أن يوم العيد هو يوم فرح وسرور، ومناسبة للتواد والتراحم والمحبة والاحترام بين الناس، وتناول في خطبته الدروس والعظات والقيم السامية التي يدعو لها الدين الإسلامي الحنيف، التي يجب على كل مسلم أن يتمسك بها ليعم الخير وتسود المحبة، شاكراً الله عز وجل على نعمه التي لا تحصى ولا تعد. وتوجه فضيلته في ختام الخطبة بالدعاء إلى المولى عز وجل، أن يمن على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بموفور الصحة والعافية، وأن يسدد خطى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على شعب دولة الإمارات، والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز