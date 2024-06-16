حاكم الشارقة يتقبل التهاني بعيد الأضحى المبارك

المصدر: وام

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تقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عصر اليوم، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك، وذلك في قصر البديع العامر.

فقد تقبل سموه التهاني، بهذه المناسبة الدينية السعيدة، من الشيوخ وكبار المسؤولين ومن معالي عبدالله بن مهير الكتبي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، ومن وفود المؤسسات التعليمية، وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين والجاليات.

وأعرب المهنئون عن تهانيهم الخالصة إلى صاحب السمو حاكم الشارقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة على سموه أعواماً عديدة وأزمنةً مديدة، وأن يديم على دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً الرخاء والأمان والتقدم في المجالات كافة، وأن ينعم على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والألفة والسلام.

حضر الاستقبال بجانب سموهم، كل من الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ محمد بن أحمد القاسمي نائب رئيس مجلس النفط، والشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء، والشيخ المهندس محمد بن عبدالله بن ماجد القاسمي مدير دائرة شؤون البلديات، وعدد من الشيوخ، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء الدوائر والهيئات الحكومية.

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