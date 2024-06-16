مواليد جدد يزينون فرحة العيد

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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مع ظهور التباشير الأولى لعيد الأضحى المبارك كانت مستشفيات الولادة بالدولة على موعد لاستقبال مواليد جدد خرجوا إلى النور مع الإطلالة الأولى للعيد ليضاعف فرحة الأسر والعائلات التي تنتظر قدوم مواليد جدد في الساعات الأولى من يوم الأضحى المبارك.

فقد استقبل مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، (جزء من مجموعة M42)، الطفلة عيدة سالم الرامس في الساعات الأولى من عيد الأضحى المبارك.

وكانت أسرة الرامس من الجنسية الإماراتية أول من استقبل مولودتها في عيد الأضحى المبارك في تمام الساعة السابعة و50 دقيقة، ولدت الطفلة بصحة جيدة بوزن 2.98 كيلوغرام.

وقال السيد سالم والد الطفلة عيدة: "سعدنا باستقبال طفلتنا في هذه الأيام المباركة. ونود أن نشكر جميع أفراد كادر الرعاية في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال على الرعاية الاستثنائية التي قدموها لنا".

وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، قال عمر النقبي، المدير التنفيذي بالإنابة لمستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال: "أبهجَنا استقبال "عيدة" المولودة الجديدة في الساعات الأولى من عيد الأضحى المبارك، بما عزز فرحنا بالعيد. ونتمنى لها ولأسرتها دوام الصحة والعافية".

واحتفاءً بهذه المناسبة المميزة، وزع مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال في أول أيام عيد الأضحى المبارك الزهور والشوكولاتة على جميع المرضى والأطفال الموجودين في المستشفى.

واستقبل مستشفى برجيل في أبوظبي أول مولود في هذه المناسبة السعيدة، وقد أضاف الوافد الجديد، فرحة إضافية للعائلة والموظفين في المستشفى.

وولد الطفل همام عند الساعة 12:00 منتصف الليل، ووزنه 4.150 كلغم، وأعرب الوالدان علي عبد الرحيم آل إبراهيم وهبة فايز سعيد الزعبي عن امتنانهما قائلين: "إن هذا العيد مميز حقًا بالنسبة لنا حيث نرحب بابننا، لقد ملأ مجيئه قلوبنا بالكثير من الفرح، نحن ممتنون جدًا للطاقم الطبي في مستشفى برجيل على رعايتهم ودعمهم الممتاز، وسيبقى هذا العيد في الأذهان دائمًا"، والطفل همام هو الطفل الخامس للزوجين الأردنيين.

وقال الدكتور فادي هاشم، استشاري أمراض النساء والتوليد في مستشفى برجيل: "من المفرح دائمًا أن نشهد وصول الأطفال، خاصة في مناسبات مثل عيد الأضحى. نحن نسعى جاهدين لتقديم أفضل رعاية لضمان صحة وسعادة الأم والطفل، نتمنى للمولود الجديد وعائلته كل السعادة".

تضيف الولادة سعادة خاصة لاحتفالات عيد الأضحى في الإمارة وترمز إلى البدايات الجديدة، وانضم طاقم المستشفى إلى العائلة في الاحتفالات، وتبادلوا الحلويات والأمنيات الحارة.

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