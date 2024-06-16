رئيس الدولة يهنئ الحكام والمواطنين والمقيمين والشعوب العربية والإسلامية بعيد الأضحى

المصدر: البيان

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هنأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الحكام والمواطنين والمقيمين والشعوب العربية والإسلامية كافة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ودعا سموه الله سبحانه وتعالى أن يديم على الإمارات الخير والعزة والنماء ويُنعم على المنطقة والعالم أجمع بالأمن والاستقرار والسلام».

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «أهنئ إخواني الحكام والمواطنين والمقيمين والشعوب العربية والإسلامية كافة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يديم على الإمارات الخير والعزة والنماء ويُنعم على منطقتنا والعالم أجمع بالأمن والاستقرار والسلام».

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