خليفة بن محمد يهنئ قيادة وشعب الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

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رفع معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية تهانيه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

كما هنأ بهذه المناسبة الكريمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأولياء العهود، ونواب الحكام، سائلاً الله عـز وجل أن يعيدها على سموهم وعلى شعب الإمارات، وجميع الشعوب العربية والإسلامية بموفور الخير واليمن والبركات.

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