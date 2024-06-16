سلطان الجابر: دعم مجموعة السبع لـ «اتفاق الإمارات» مؤشر الالتزام العالمي

المصدر: أبوظبي - وام

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رحب معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف «COP28»، ببيان قادة مجموعة السبع، الصادر عن قمتهم المنعقدة في مدينة بوليا الإيطالية، والذي أكد دعمهم الالتزامات والتعهدات الواردة في بنود «اتفاق الإمارات» التاريخي، بهدف الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، بالتزامن مع تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة للجميع، إلى جانب دعمهم مخرجات «COP28»، التي جاءت استجابةً لنتائج الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، ويؤكد أهمية تعزيز وتسريع الإجراءات المناخية المطلوبة، عبر موضوعات «التخفيف» و«التكيف» و«وسائل التنفيذ».

وأشاد معاليه، بالدعوات التي وجهها المجتمعون لتفعيل الالتزام الوارد في «اتفاق الإمارات»، برفع سقف الطموح في الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً، وانطلاقاً من ضرورة توفير التمويل اللازم لتحقيق هذا الالتزام، تتضح أهمية وضع هدف جماعي جديد للتمويل المناخي خلال «COP29».

ووصف معاليه تأييد دول المجموعة لمخرجات «COP28» المتعلقة بمجالات الزراعة والنظم الغذائية والصحة، بأنه مؤشر واضح على سرعة الالتزام العالمي بتنفيذ هذه النتائج والمخرجات.

وقال معاليه: «نتطلع إلى استمرار هذا التأييد من جانب مجموعة السبع، من أجل بناء الزخم اللازم، وتحفيز الأطراف لتلبية الحاجة الملحة إلى تنفيذ إجراءات عاجلة في هذا العقد الحاسم بالنسبة للعمل المناخي، وفيما نترقب انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين في نوفمبر المقبل في البرازيل، فإننا ندعو جميع الدول إلى تقديم نسخ جديدة جريئة وطموحة من المساهمات المحددة وطنياً».

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