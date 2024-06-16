فعاليات ترفيهية متنوعة في دبي تجذب العائلات خلال العيد

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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فعاليات ترفيهية متنوعة تقدمها مختلف الوجهات في دبي للأفراد والعائلات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك من خلال الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة التي تناسب كل الأعمار حيث تجهزت الحدائق والمتنزهات لاستقبال الجمهور، كما تنظم مراكز التسوق مجموعة من العروض الفنية التراثية والمسرحية.

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وشهدت مراكز التسوق في دبي إقبالاً متزايداً من جانب الزوار، الذين توافدوا لشراء مستلزمات عيد الأضحى المبارك، ما رفع من زخم ونشاط تجارة التجزئة في الأسواق المحلية، وقامت على إثر ذلك عدة مراكز تسوق بفتح أبوابها على مدار الساعة، لاستقبال الزوار، وحتى ساعات متأخرة من فجر أمس.

وتركزت النسب الأكبر من الإقبال في مراكز التسوق على منافذ تجارة الملابس الجاهزة، والحقائب والأحذية، ومتاجر العطور والمطاعم والمقاهي داخل المراكز التجارية، وهو ما عكسته كثافة المركبات وازدحامها على مداخل مواقف السيارات في عدد من المراكز التجارية في دبي، وخصوصاً تلك التي أعلنت عن عروض وتنزيلات بنسب مختلفة، تراوحت بين 20 إلى 50 %.

وإلى جانب ذلك، ضاعفت الفعاليات والأنشطة الترفيهية للعائلات وأجواء العيد التي أطلقتها مراكز التسوق، من إقبال الزوار، والتي أعلنت عن فرص الفوز بجوائز كبرى، من خلال مجموعة من السحوبات المتنوعة، وذلك في إطار احتفالات «العيد في دبي»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بدءاً من 16 وحتى 23 يونيو، والتي تشهد إقبالاً كبيراً من جانب الزوار لمنافذ البيع المختلفة.

كما جذبت الأسواق الشعبية وسوق الخضراوات والفواكه ومنافذ بيع المواد الغذائية ومنافذ بيع الحلويات، شريحة واسعة من الزوار والمتسوقين، نظراً لتنوع المعروض فيها من المنتجات والسلع والبضائع، ولما تتميز به هذه الأسواق من طابع فريد، وأجواء مميزة، خصوصاً أيام الأعياد والمناسبات، حيث يجد فيها الزوار فرصة ومتنفساً، ووجهة مفضلة للتسوق والتجول بين أروقتها، برفقة العوائل والأصدقاء.

وفي هذا السياق، أعرب عدد من الزوار عن رضاهم وسعادتهم بالأجواء المميزة التي صنعتها منافذ البيع المختلفة، والتي وفرت خيارات تسوق مرنة وجذابة، لمختلف شرائح المجتمع، من ثقافات وفئات عمرية متنوعة، حيث قال نواف عبد الله إن العروض المطروحة والأجواء المميزة التي وفرتها مراكز التسوق في إمارة دبي بمناسبة اقتراب عيد الأضحى، أتاحت للزوار إمكانية التسوّق، وتأمين الاحتياجات قبيل العيد بين أكثر من منفذ، والحصول على السلع بأسعار تنافسية.

من جانبها، قالت نورة أحمد إن العروض المطروحة بمناسبة عيد الأضحى، شملت منتجات متنوّعة، ما يمثل قيمة مضافة للمستهلكين، خصوصاً أن عروض التخفيضات تزامنت مع احتياجات التسوق للعيد، والذي يصادف أيضاً عطلة نهاية الأسبوع، ونهاية العام الدراسي.

بدوره، أكد محمد سعيد أن الأسواق في إمارة دبي، شهدت حركة نشطة قبيل عيد الأضحى المبارك، من كافة شرائح المجتمع، لتلبية احتياجاتهم ومستلزماتهم لاستقبال هذه المناسبة الكريمة، مشيراً إلى توفر كافة أنواع السلع والبضائع، وبأسعار تنافسية، إلى جانب أجواء البهجة والفرح التي أوجدتها منافذ البيع، من خلال الاحتفاء بالعيد بأصوات التكبير والأهازيج، التي جعلت من تجربة التسوق ممتعة ومميزة.

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