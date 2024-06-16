«سالم وسلامة» ترسمان البسمة على وجوه الأطفال

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حققت شخصيتا سالم وسلامة المحببتين لدى الأطفال، خمس أمنيات لأطفال من أصحاب الأمراض المزمنة، وذلك خلال استضافتهم في فندق فيرمونت بدبي، في خطوة تهدف إلى استمرار تعزيز ثقافة العمل الإنساني والمجتمعي الذي تحرص الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي على تفعيله وترسيخ مكانته.

جاء ذلك خلال الفعالية المتميزة التي نظمها قسم المسؤولية المجتمعية في إقامة دبي، بالتعاون مع مؤسسة «تحقيق أمنية»، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بما يترجم حرص الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي على استمرار دعم وتعزيز العمل المجتمعي والإنساني.

وأكد الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي دور إقامة دبي وحرصها على إدخال السرور إلى قلوب الأطفال الذين يواجهون تحديات صحية صعبة، موضحاً أن رسم الابتسامة على وجوههم يعزز من روح التضامن والتكافل الاجتماعي، خصوصاً في المناسبات الدينية والوطنية التي تجمع مختلف أفراد المجتمع تحت مظلة المحبة والتآخي.

وثمن الفريق المري جهود وتعاون مؤسسة «تحقيق أمنية»، في هذه المبادرة الإنسانية والمجتمعية، ودعمها للأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة، ومنحهم لحظات من السعادة، باعتبار ذلك جزءاً من رسالة الإدارة العامة والمؤسسة، وجسراً نحو تعزيز الرفاه الاجتماعي والعمل الخيري في المجتمع، مشدداً على أن المبادرات المجتمعية تسهم في تعزيز الأواصر الاجتماعية، وتقوية روح التلاحم بين أفراد المجتمع، ولافتاً إلى أن هذه الفعالية تعتبر نموذجاً رائعاً لتطبيق القيم الإماراتية، حيث تمس قلوب الأطفال المحتاجين.

أعرب هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»، عن تقديره العميق للجهود المستمرة والدعم المتواصل من قبل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز