وزارة التغير المناخي والبيئة: 261 مسلخاً معتمداً لاستيراد اللحوم من الخارج

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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اعتمدت وزارة التغير المناخي والبيئة 13 مسلخاً جديداً لاستيراد اللحوم من خارج الدولة في الربع الأول من العام الجاري، ليرتفع بذلك عدد المسالخ المعتمدة التي يتم استيراد اللحوم الحمراء والبيضاء منها من خارج الدولة إلى 261 مسلخاً متوزعة على دول مختلفة، لافتة إلى أنه في العامين الماضين تم اعتماد 97 مسلخاً جديداً لاستيراد اللحوم خارج الدولة منها 52 مسلخاً تم اعتمادها في عام 2022، و45 مسلخاً في عام 2023.

سلطات رقابية

وأشارت الوزارة إلى أن اعتماد المسالخ خارج الدولة يتم بعد استيفاء عدة متطلبات واشتراطات والتي حددتها القوانين والتشريعات والمواصفات القياسية النافذة بالوزارة والدولة، وبموجبها يتم متابعة إجراءات اعتماد المسلخ، وبالتنسيق المستمر مع السلطات الرقابية في بلد المنشأ للمسلخ والسفارات داخل الدولة، والمواقع العالمية المعلنة لمتابعة الوضع الصحي دولياً ولتلك الدول، كما يتم عقد اجتماعات مع بعض المسالخ التي يتطلب بها متابعة خاصة، وذلك من خلال اجتماع مرئي مع فريق اللحوم المعتمد بالرقابة على المسالخ والمشكل من أعضاء بالوزارة ومن كافة السلطات المحلية بالدولة.

وذكرت الوزارة أن عملية الرقابة والتفتيش على المسالخ تعتبر من أهم الأساسيات لضمان سلامة الغذاء والتحقق من التزام المنشآت بالاشتراطات والتشريعات واللوائح الفنية، لافتة إلى أن الإجراءات والزيارات التفتيشية في دولة الإمارات تختلف عن الأعمال الروتينية المطبقة في باقي دول العالم.

معايير جديدة

وأشارت الوزارة إلى أنها ابتكرت حلولاً حول التعامل مع طلبات المسالخ، حيث أصبح من الممكن اعتماد المسلخ في حال استيفائه للمتطلبات التي تتمثل في ضرورة توافر شهادة تسجيل أو ترخيص سارية المفعول للمسلخ صادرة عن السلطات البيطرية أو الغذائية المعنية في بلد المنشأ، وبشرط أن يكون لدى المسلخ شهادة تطبيق أحد أنظمة إدارة سلامة الأغذية وإدارة الجودة، حاصل عليها من السلطات المعنية في بلد المنشأ أو من جهة تقييم مطابقة، تنطبق عليها شروط الاعتماد.

وأوضحت الوزارة أنها تتبع سلسلة من الإجراءات في حال وجود ملاحظات أو مخالفات من قبل المسالخ، تتضمن الإجراءات المتبعة، تعليق اعتماد المسلخ وإبلاغ السلطات المحلية والجهات الحكومية ذات العلاقة، وحذف المسلخ من قائمة المسالخ المعتمدة لاستيراد اللحوم على موقع الوزارة، ويتم إجراء اجتماع خاص مع المسلخ ومن الممكن إجراء اتصال مرئي بالمسلخ للوقوف على واقع الحال.

كما تتضمن الإجراءات التواصل عبر القنوات الدبلوماسية وسفارة الدولة التي فيها المسلخ إن لزم ذلك، وإبلاغ السلطات الرقابية المحلية في منفذ الدخول بتشديد الرقابة على المنتجات المستوردة من المسلخ للتأكد من تعديل الوضع صحياً ونظامياً، وتصل الإجراءات في بعض الأحيان إلى إلغاء اعتماد المسلخ نهائياً.

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