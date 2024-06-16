عبدالله المري: تكثيف دوريات شرطة دبي على الطرق الداخلية والخارجية

المصدر: دبي - البيان

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تقدمت القيادة العامة لشرطة دبي بأصدق التهاني وأجمل الأماني إلىالقيادة الرشيدة، وإلى كل المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، استعداد القيادة العامة لشرطة دبي، لاستقبال عيد الأضحى من خلال تكثيف الدوريات على الطرق الداخلية والخارجية للإمارة وفي الأسواق والمناطق التجارية والأماكن التي تشهد ازدحاماً.

ودعا معاليه الموطنين والمقيمين والزوار إلى ضرورة اتباع التعليمات التي تحرص شرطة دبي وشركائها على نشرها في كل الأمكنة والأوقات وعبر كل وسائل الإعلام والتي تخص مستخدمي الطرق ومرتادي الشواطئ خلال إجازة العيد.

كما دعا معاليه مستخدمي الطريق والسائقين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، وتجنب المخالفات المرورية كالسرعة الزائدة والقيادة بطيش وتهور والتجاوز من كتف الطريق من أجل عيد خالٍ من الحوادث، معبراً عن أمانيه للجميع بالابتهاج وقضاء إجازة عيد سعيدة.

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