رئيس الدولة يشيد بجهود السعودية لضمان أداء المناسك في أجواء ميسرة وآمنة

المصدر: أبوظبي - وام

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اطمأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، على أوضاع حجاج الدولة وأحوالهم، خلال أدائهم مناسك الحج في الديار المقدسة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه مع الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات.

وأشاد صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة من أجل راحة الحجاج والجهود التي تبذلها مؤسسات المملكة المختلفة، لضمان أداء الحجاج مناسكهم في أجواء ميسرة وآمنة.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة نصية إلى حجاج الإمارات الذين أدوا أمس، ركن الحج الأعظم بالوقوف على صعيد عرفات.

وجاء في نص رسالة سموه: «إخواني وأخواتي حجاج دولة الإمارات.. أهنئكم بأداء فريضة الحج وأسال الله لكم حجاً مقبولاً وذنباً مغفوراً والتوفيق في أداء باقي المناسك وأنتم في صحة وعافية». وتابع سموه: «راحتكم وسلامتكم أولوية لنا لذلك أوصيكم بالحفاظ على صحتكم والحرص على أداء مناسككم بأمان. ربي يحفظكم ويرجعكم سالمين.. أخوكم محمد بن زايد».

تسهيلات

وقال الدرعي: «صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، اطمأن على أحوال الحجاج والتسهيلات التي يقدمها مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات لتيسير أداء المناسك، وحملني سموه نقل تحياته إلى الحجاج، وتمنياته لهم التوفيق في إتمام أداء مناسكهم، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظهم وأن يمن عليهم وسائر حجاج بيت الله العتيق بقبول حجهم وطاعاتهم، كما هنأهم سموه بحلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله تعالى أن يعيده على الجميع وهم في أطيب حال».

متابعة

وأعرب رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، عن سعادته البالغة بالاتصال، الذي جسد اهتمام صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بتفقد أحوال حجاج الإمارات وحرصه على الاطمئنان على سلاسة الإجراءات المتبعة، لضمان سهولة ويسر أداء مناسكهم، مثمناً اهتمام القيادة الرشيدة بمتابعة أحوال المواطنين في مختلف المناسبات.

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