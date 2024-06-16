عبدالله بن بيه يهنئ قيادة وشعب الإمارات بالعيد

المصدر: دبي - البيان

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رفع رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، العلامة عبدالله بن بيه، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعياً الله تعالى أن يعيدها على دولة الإمارات، قيادة وشعباً، وعلى المسلمين والعالم أجمع بالخير والمسرات واليمن والبركات.

طاعات

وأكد رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ورئيس منتدى أبوظبي للسلم، أن للفرحة بالعيد أبعاداً متعددة، حيث يظهر عيد الأضحى المبارك الفرح بما يسر الله من الطاعات والأعمال الصالحات في أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، ويحمده سبحانه على حفظ الأوطان ونعمة الأمن والأمان، وهو أيضاً فرصة للدعاء لولاة الأمور على جهودهم الجليلة، ومهامهم النبيلة في خدمة الوطن والإنسان في كل مكان.

وأشار إلى أهمية البعد الاجتماعي للعيد، مؤكداً أنه فرصة لصلة الرحم والتواصل مع الأهل والجيران، وزيارة المحتاجين وإصلاح ذات البين، وممارسة أبواب الإحسان التي تجسد فضائل الخير وقيم البذل والإحسان إلى الآخرين.

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