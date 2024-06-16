توزيع كسوة العيد لـ 3.5 آلاف من الأسر والأيتام في أم القيوين

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

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وزعت مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، بطاقات كسوة العيد للأسر المتعففة والأيتام، والتي استفادت منها 3 آلاف و500 أسرة، إضافة إلى توزيع بطاقات المواد الغذائية (سوبر ماركت اللولو)، والتي استفاد منها عدد كبير من الأسر ذات الدخل المحدود.

وقال راشد الحمر، مدير مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، إن مشروع الكسوة يأتي ضمن المشاريع الخيرية التي تنفذها الجمعية في مختلف المناسبات، والتي تم من خلالها توزيع بطاقات الكسوة (مجموعة ماكس)، لشراء ملابس جديدة لجميع أفراد الأسر المستحقة، والأيتام، بما يضمن لها ولأفرادها الشعور ببهجة وفرحة عيد الأضحى المبارك كبقية أقرانهم في المجتمع، بالإضافة إلى توزيع قسائم شراء المواد الغذائية للأسر المتعففة.

تكافل

وأبان أن مشروع الكسوة يعود بالفائدة على كل أفراد المجتمع، كما يجسد التكافل الاجتماعي في أبهى صوره بين شرائح المعوزين من جانب والمحسنين أصحاب القلوب الرحيمة من جانب آخر، حتى يتشارك جميع أفراد المجتمع بهجة وفرحة حلول العيد، لافتاً إلى أن توزيع كسوة العيد وبطاقات المواد الغذائية يأتي تكريساً لقيم التكافل الإنساني في المجتمع الإماراتي في مختلف المناسبات الدينية، وتأكيداً لرسالة المؤسسة التي تنتهجها لدعم ومساندة كافة فئات المجتمع، كما يجسد ذلك قيم ومبادئ ديننا الحنيف ومجتمعنا الإماراتي المتمثلة في البذل والعطاء من أجل الآخرين، وحرصاً على مد أواصر العلاقات والمشاعر النبيلة تجاه الغير.

وأوضح الحمر، أن إطلاق المبادرات الخيرية التي تنفذها الجمعية يأتي بمتابعة من الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا الخيرية والإنسانية، الحريصة على تحقيق التكافل الاجتماعي الشامل لكافة شرائح المجتمع وتنفيذ المشاريع الخيرية والإنسانية، وتقديم العون المادي وتلبية احتياجات فئات المجتمع كافة.

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